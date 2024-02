Unternehmen stärkt Führungsteam mit Top-Talenten der Branche, um Umsatzwachstum weiter voranzutreiben

InvestCloud, ein globaler Anbieter von Wealth- und Asset-Management-Lösungen, gab heute die Ernennung von Shawn Donovan zum Chief Revenue Officer ("CRO") bekannt. Er ist weltweit für die Vertriebs- und Account-Management-Strategie des Unternehmens verantwortlich und konzentriert sich dabei auf die Verbesserung der Wertschöpfung und -bereitstellung für Kunden. Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement von InvestCloud, die digitale Transformation der Vermögensverwaltung voranzutreiben, das Kundenerlebnis zu verbessern und das Wachstum zu beschleunigen, da das Unternehmen über seine Plattformen mehr als 6 Billionen USD an verwaltetem Vermögen betreut.

Herr Donovan bringt umfangreiche Erfahrungen in der Finanzdienstleistungs- und Technologiebranche in seine neue Rolle bei InvestCloud ein. Er verbrachte mehr als 30 Jahre in fortschrittlichen globalen Führungspositionen mit Verantwortlichkeiten in den Bereichen Vertrieb und Account Management, Strategie und Betrieb sowie allgemeines Management bei EDS, Acxiom, Fiserv und Neustar. Neben seiner Tätigkeit in verschiedenen Managementausschüssen und der Leitung großer globaler Vertriebsorganisationen im Laufe seiner Karriere war Herr Donovan über fünf Jahre Chief Sales Officer bei Fiserv, wo er Teams mit mehr als 400 Vertriebsmitarbeitern leitete und rekordverdächtige Umsätze erzielte.

"Shawn leitet seit mehr als drei Jahrzehnten Vertriebs- und Betriebsteams in der Finanzdienstleistungsbranche mit dem Schwerpunkt auf herausragendem Umsatz- und Ertragswachstum", sagte Jeff Yabuki, Chairman und CEO von InvestCloud. "Wir freuen uns sehr, Shawn bei InvestCloud willkommen zu heißen, wo wir seine tiefgreifende Expertise im Aufbau leistungsstarker Teams nutzen und den Wert, den wir für unsere Kunden und Partner liefern, steigern können."

Herr Donovan hat sich auf die Umgestaltung von Unternehmen spezialisiert, um ein profitables Umsatzwachstum zu erzielen, und engagiert sich stark für die Förderung von Talenten, die Entwicklung von Best-in-Class-Prozessen und die Erzielung gleichbleibend starker Leistungen. Er hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz beim Aufbau von Vertriebsteams und -modellen, die Ergebnisse liefern.

"InvestCloud bietet eine Reihe moderner Technologielösungen, um die mehr als 80 Billionen USD an Vermögenswerten zu ergänzen, die im nächsten Jahrzehnt voraussichtlich zwischen den Generationen übergehen werden, und wir glauben, dass dies den sich ändernden Erwartungen einer neuen Generation von Kunden entgegenkommt", sagte Shawn Donovan. "Ich bin begeistert von den enormen Möglichkeiten, die sich uns bieten, und freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team, um die nächste Generation des Wachstums voranzutreiben."

Vor seiner Tätigkeit bei Fiserv war Herr Donovan Chief Sales Officer bei Acxiom, wo er eine globale Vertriebsorganisation mit mehr als 375 Fachleuten leitete, die für den Ausbau des Vertriebs und die laufende Unterstützung des Acxiom-Produkt- und Dienstleistungsportfolios verantwortlich waren. Nach seinem Wechsel zu Fiserv leitete Herr Donovan die globale Vertriebsorganisation mit mehr als 300 Mitarbeitern bei Neustar, wo er für den Vertrieb, den laufenden Support und die strategische Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios des Unternehmens verantwortlich war.

Über InvestCloud

InvestCloud ist der weltweit führende Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Vermögensverwaltungsbranche und in den USA führend bei der Personalisierung und Skalierung von Beratungsprogrammen, einschließlich Unified Managed Accounts (UMA) und Separately Managed Accounts (SMA). InvestCloud unterstützt heute ein Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar mit über 550 Direktkunden, darunter Banken und Vermögensverwalter, Privatbanken und Asset Manager. Das Unternehmen bietet digitale Kunden- und Beratererfahrungen und -tools, die die Entwicklung von Front-Office-Wealth-Management-Lösungen und UMA/SMA-Portfoliomanagement-, Handelsausführungs-, Buchhaltungs-, Modellmanagement- und Performance-Investment-Lösungen ermöglichen, was zu erstklassigen Erfahrungen und Abläufen für die Wealth- und Asset-Management-Branche führt. InvestCloud hat seinen Hauptsitz in Los Angeles und verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt, darunter in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, der Schweiz, Italien, Singapur, Indien, Japan und Australien.

Weitere Informationen über InvestCloud finden Sie unter www.investcloud.com

