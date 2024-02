Auf Bildern ist ein Cybertruck zu sehen, der bei einer Geländefahrt ein Rad verliert. Tesla-Fans finden das nicht besonders kritikwürdig. Im Verlauf des King of the Hammers, einem Wüstenrennen im kalifornischen Johnson Valley, ist eine Schraube an einem der Hinterräder eines Cybertrucks abgebrochen, wie ein auf X gepostetes Bild belegt.AnzeigeAnzeige Offroad-Rennen sind materialintensive Das passt nicht unbedingt zum Tesla-Marketing, das forsch behauptet, ...

