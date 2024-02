LambdaTest und QualityKiosk Technologies sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, um maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die es Unternehmen ermöglichen, qualitativ hochwertige, skalierbare Software mit verbesserter Testeffizienz und Innovation zu entwickeln.

LambdaTest, eine renommierte Cloud-basierte einheitliche Testplattform, und QualityKiosk Technologies, ein weltweit anerkannter Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Quality Engineering, geben eine strategische Partnerschaft bekannt.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, maßgeschneiderte Lösungen zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, qualitativ hochwertige, fehlerfreie Software in großem Umfang zu erstellen und zu implementieren. Diese Zusammenarbeit nutzt die Expertise von QualityKiosk in den Bereichen Performance Engineering und Qualitätssicherung, ergänzt durch die KI-gestützte Cloud-basierte Testplattform von LambdaTest.

Amalesh Mishra, Chief Growth Officer bei QualityKiosk Technologies, betonte die Bedeutung der Partnerschaft: "Unsere End-to-End-QE-Plattformen und Testlösungen werden jetzt noch wirkungsvoller sein. Durch die Partnerschaft mit LambdaTest können wir unsere Kunden bei der Durchführung kontinuierlicher Qualitätstests über alle Browser hinweg über die Cloud-Plattform von LambdaTest unterstützen. Wir freuen uns, mit LambdaTest zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen für das wachsende digitale Ökosystem zu entwickeln, da Unternehmen skalieren und qualitativ hochwertigen Code schneller bereitstellen müssen."

Diese Partnerschaft ermöglicht es QualityKiosk, die HyperExecute-Plattform von LambdaTest zu nutzen, um eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps-Lebenszyklus (CI/CD) bereitzustellen.

Asad Khan, CEO und Mitbegründer von LambdaTest, sagte: "Wir sind bestrebt, Unternehmen eine zuverlässige Testplattform zur Verfügung zu stellen, wie unsere laufende Zusammenarbeit mit QualityKiosk Technologies zeigt. Unser gemeinsames Ziel ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Qualität ihrer Software und die Effektivität ihrer Tests zu verbessern. Wir freuen uns darauf, unsere gemeinsame Erfahrung zu nutzen, um unseren Unternehmenskunden wertorientierte Lösungen zu bieten."

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine intelligente und kanalübergreifende Ausführungsumgebung für Unternehmen, die Unternehmen dabei hilft, die Zeit bis zur Markteinführung durch Just in Time Test Orchestration (JITTO) drastisch zu verkürzen und so qualitativ hochwertige Releases und eine beschleunigte digitale Transformation sicherzustellen. Mehr als 10.000+ Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern vertrauen auf LambdaTest für ihre Testanforderungen.

Browser App Testing Cloud ermöglicht es Benutzern, sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps über mehr als 3000 verschiedene Browser, reale Geräte und Betriebssystemumgebungen hinweg durchzuführen.

HyperExecute hilft Kunden dabei, Testgrids in der Cloud für jedes Framework und jede Programmiersprache blitzschnell auszuführen und zu orchestrieren, um die Zeit für Qualitätstests zu verkürzen und Entwicklern dabei zu helfen, Software schneller zu erstellen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://lambdatest.com.

Über QualityKiosk

QualityKiosk Technologies ist ein Wegbereiter der digitalen Transformation und einer der weltweit größten unabhängigen Anbieter von Quality Engineering (QE)-Lösungen, der Unternehmen bei der Entwicklung und Verwaltung digitaler Anwendungen für optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit unterstützt. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen ist auf die Bereitstellung von Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen QA-Automatisierung, Performance Assurance, Robotic Process Automation (RPA), Customer Experience Management, Site Reliability Engineering (SRE), Cloud Governance Management sowie Datenanalyse spezialisiert.

Mit Niederlassungen in über 25 Ländern und mehr als 4000 Mitarbeitern unterstützt das Unternehmen einige der führenden Marken aus den Bereichen BFSI, E-Commerce, Automotive, Telekommunikation, OTT, Unterhaltung und Pharmazie bei der Umsetzung ihrer Geschäftsziele. QualityKiosk Technologies wurde in den Berichten renommierter globaler Beratungsunternehmen, darunter Forrester, Gartner und The Everest Group, für seine innovativen, IP-gestützten Quality-Engineering-Lösungen und die positiven Auswirkungen, die es für seine Kunden geschaffen hat, erwähnt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.qualitykiosk.com.

