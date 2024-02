SBT, das zweitgrößte TV-Netzwerk in Brasilien und eine der größten Sendeanstalten in Lateinamerika, wählt die preisgekrönte Streamingtechnologie von Brightcove zur Einführung seiner neuen Streaming-App

Brightcove (NASDAQ: BCOV), das weltweit zuverlässigste Unternehmen für Streaming-Technologien, gab heute bekannt, dass sich Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), eines der renommiertesten TV-Netzwerke Brasiliens, zugunsten von Brighcove als seinen offiziellen Streaming-Technologie-Partner entschieden hat, um seine neue AVOD-App +SBT voranzutreiben. Der Service wird planmäßig im April starten. Aufgrund seiner Emmy Award-preisgekrönten Technologie wird die Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit von Brightcove zum direkten Streaming der Inhalte von SBT von seinen mehr als 100 Sendestationen an das Zielpublikum in ganz Brasilien beitragen.

"SBT ist eine der bekanntesten Medienorganisationen in Brasilien. Die Einführung ihres neuen Streamingdienstes bedeutet einen wichtigen Schritt für das Unternehmen und seine Zuschauer und ein großartiges Beispiel dafür, wie Entertainment und Inhalte mit Technologie verschmelzen können, um ein breiteres Publikum zu erreichen", so Marc DeBevoise, CEO von Brightcove. "Die heutige Kundennachfrage nach unmittelbarem Zugang zu Nachrichten und Inhalten macht Streaming zu einem integralen Bestandteil jeder Strategie von Medienorganisationen. Durch die Partnerschaft mit uns wird SBT in der Lage sein, eine nahtlose In-App-Streamingerfahrung zur Verfügung zu stellen, um seine Reichweite durch neue Zielgruppen auszuweiten, sein Engagement zu vertiefen und seinen Content weiter zu monetarisieren."

Die Zusammenarbeit von SBT mit Brightcove unterstreicht die Bedeutung, einen angesehenen Technologiepartner in der Medien- und Streamingbranche an seiner Seite zu haben. Die Verbrauchernachfrage nach qualitativ hochwertigen Streamingdiensten nimmt weiter zu und die Medienunternehmen erkennen zusehends den Bedarf, eine Partnerschaft mit skalierbaren und zuverlässigen Technologieführern einzugehen, die überlegene und kosteneffektive Lösungen bereitstellen können, die maßgeschneidert für das Wachstum ihrer Streaming-Geschäfte, die Zunahme ihrer Einnahmen und die Verbesserung der Nutzererfahrungen sind.

"Als eines der meistgesehenen TV-Netzwerke in Brasilien mussten wir einen zuverlässigen Weg für die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Videoinhalten für unsere Zuschauer finden, einschließlich populärer TV-Shows, neuer Programme und Ereignisse", so Roberto Grosman, Chief Transformation Officer bei SBT. "In Brightcove fanden wir einen wertvollen Partner. Mit seinen robusten Streaminglösungen können wir darauf vertrauen, dass unsere Zuschauer in der Lage sein werden, qualitativ hochwertige Videostreams zu konsumieren. Darüber hinaus werden wir in der Lage sein, Einsicht in First Party-Datenanalytik zu erlangen, um unseren Content und die Streamingstrategie entsprechend anzupassen."

SBT schließt sich einer Reihe von Medienunternehmen an, die sich auf Brightcove verlassen, um ihre Streaming-Fähigkeiten voranzutreiben, darunter AMC Networks, BBC Studios, Forbes, In the Black Network, NHL, SKY Mexico, The Academy of Motion Pictures and Sciences, The National Academy of Television Arts Sciences und Yahoo.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter Brightcove.com.

Über Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)

Am 19. August 1981 wurde der Fernsehsender Sistema Brasileiro de Televisão eingeweiht. Als angesehener brasilianischer Familienkanal erreicht SBT 200 Millionen Zuschauer und 69 Millionen Haushalte. Er verfügt gegenwärtig über 114 Sendestationen im ganzen Land mit einer 24-stündigen abwechslungsreichen Programmgestaltung und einem Zuschaueranteil von 9,4% im Großraum São Paulo und 8,4% in Brasilien. Der SBT-Komplex besitzt eine Gesamtfläche von ??230.000 m² mit einer bebauten Fläche von 74.000 m². Er verfügt über acht Studios mit einer Gesamtfläche von mehr als 4.400 m² und einer szenografischen Stadt von 6.500 m². SBT steht für konsolidierten Erfolg bei Zuschauerprogrammen und verfügt über eine Referenz für die Produktion von Inhalten für Kinder und Jugendliche. Über eine starke digitale Präsenz mit exklusiven Inhalten hinaus verfügt SBT über einen objektiven und glaubwürdigen Journalismus.

Über Brightcove, Inc.

Brightcove entwickelt die zuverlässigsten, skalierbarsten und sichersten Streaming-Technologielösungen der Welt, um eine engere Verbindung zwischen Unternehmen und ihren Zielgruppen herzustellen, unabhängig davon, wo sie sich befinden und auf welchen Geräten sie Inhalte konsumieren. Die intelligente Videoplattform von Brightcove ermöglicht es Unternehmen in über 60 Ländern, effektiver an Kunden zu verkaufen, Medienunternehmen, Inhalte zuverlässiger zu streamen und zu monetarisieren, und jeder Organisation, effektiver mit ihren Teammitgliedern zu kommunizieren. Brightcove wurde mit zwei Technology and Engineering Emmy® Awards für Innovation, branchenweit führende Betriebszeiten und unübertroffene Skalierbarkeit ausgezeichnet und verschiebt ständig die Grenzen dessen, was Video leisten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn X (früher Twitter) Facebook Instagram Threads und YouTube Besuchen Sie uns unter Brightcove.com

Quelle: Kantar IBOPE Media Instar Analytics Haushaltsdaten SHR% Anschlussleistung Großraum São Paulo und Metropolregionen (15 Märkte) 24-Stunden-Betrieb Januar bis Juli 2022 SBT Coverage Atlas Juli 2022.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240207683322/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

Joseph J. Nuñez

press@brightcove.com