DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu AfD/Massenproteste:

"Den typischen AfD-Wähler prägen: Vertrauensverlust, Verunsicherung, Überforderung, Frustration und Zukunftspessimismus, verbunden mit dem Wunsch nach Halt und Verankerung. Diese Beschreibung der Forscher ist zugleich Handlungsanleitung für jeden Politiker, der auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und diese dieser Tage verteidigen will. Anstatt laut über ein Verbot der AfD nachzudenken, müssen die Parteien endlich wieder leben: Sie müssen als Sprachrohr in die Gesellschaft hineinhorchen und ins Gespräch kommen. Sie müssen Sorgen und Wünsche ernst nehmen und in Einklang bringen mit den notwendigen Veränderungen. Sie müssen wieder Teil der Gesellschaft werden. Nur so sind sie in der Lage, eine Zukunft zu beschreiben, in der die Menschen sich wiederfinden."/DP/jha

