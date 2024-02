CAD-Daten vereinfachen, optimieren und reparieren

Spatial Corp, der führende Anbieter von Toolkits für die Entwicklung von Software für Design-, Fertigungs- und Konstruktionslösungen und eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, meldete heute das Alpha-Release von Data Prep.

Data Prep, das neueste Zusatzprodukt von Spatial für 3D InterOp, bereitet importierte CAD-Daten auf nachgelagerte Arbeitsabläufe vor, insbesondere durch den Einsatz der Geometrie-Expertise von Spatial und die Leistungskraft der 3D-Modeler.

Die Vorbereitung von CAD-Daten ist ein wichtiger Schritt bei Anwendungen in den Bereichen Fertigung, Simulierung, Robotik, AEC und anderen. Die Größe und Komplexität von CAD-Modellen nimmt ständig zu und der Datenumfang in CAD-Dateien wächst, um verschiedene Disziplinen abzudecken. Im Hinblick auf die Bewältigung dieses Informationsvolumens sorgt Data Prep für die gezielte Vorverarbeitung und Vereinfachung der importierten Daten für spezifische Anwendungen, ein unverzichtbarer Schritt für erfolgreiche und leistungsgerechte nachgelagerte Vorgänge. Mit diesem neuen Produkt können Anwendungsentwickler die CAD-Datenaufbereitung problemlos in den Importvorgang integrieren.

Data Prep übernimmt insbesondere drei wichtige Abläufe: die Vereinfachung, Optimierung und Reparatur von CAD-Modellen. Zu den aktuellen Strategien gehören die Ausfilterung kleiner Körper aus einem Modell, die Entfernung kleiner Löcher und Rundungen sowie die Erzeugung einer Baugruppenstruktur von einem Bauteil mit Doppelgehäuse. Weitere Strategien sind für künftige Versionen in der Planung. Diese Abläufe können vom Endnutzer ohne manuelle Bearbeitung aktiviert werden.

Weitere Einzelheiten über Data Prep erhalten Sie bei Spatial.com.

Über Spatial Corp.

Spatial Corp, eine Tochtergesellschaft von Dassault Systèmes, ist der führende Anbieter von Toolkits für die 3D-Softwareentwicklung für technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Die Toolkits von Spatial zur Softwareentwicklung für 3D-Modellierung, 3D-Visualisierung und CAD-Übersetzung helfen Anwendungsentwicklern, marktführende Produkte bereitzustellen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren und die Markteinführungszeit zu verkürzen. Seit über 35 Jahren werden die Toolkits von Spatial zur 3D-Softwareentwicklung von vielen der weltweit renommiertesten Softwareentwickler, Hersteller, Forschungsinstitute und Universitäten eingesetzt. Spatial hat seinen Hauptsitz in Broomfield im US-Bundesstaat Colorado und verfügt über Niederlassungen in den USA, Deutschland, Japan, China und Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.spatial.com.

