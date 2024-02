DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

ROSNEFT - Das Bundeswirtschaftsministerium trifft Vorkehrungen für eine Verstaatlichung des Ölunternehmens Rosneft Deutschland (RD). Man habe den russischen Rosneft-Konzern am Montag förmlich in eine entsprechende Anhörung einbezogen, hieß es in Regierungskreisen. Die Anhörung ist einer Enteignung vorgeschaltet und Teil des förmlichen Verfahrens, das der Bund einhalten will. Eine Entscheidung sei damit zwar noch nicht gefallen. Allerdings halte man die ständige Verlängerung der bestehenden Treuhandverwaltung nicht mehr für das geeignete Mittel. (Handelsblatt)

