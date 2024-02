Leonteq AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MEDIENMITTEILUNG | PUBLIZIERT JAHRESRESULTATE 2023 Zürich, 8. Februar 2024 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Leonteq AG (SIX: LEON) erzielte für das Gesamtjahr 2023 einen Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen. Während der Kommissions- und Dienstleistungsertrag dank des soliden Kundengeschäfts relativ stabil blieb, reduzierte sich das Handelsergebnis deutlich aufgrund wesentlich geringerer Marktvolatilität im Vergleich zum Vorjahr, welches von beispiellosen Marktbedingungen geprägt war.

Finanzzahlen 2023 Relativ stabiler Kommissions- und Dienstleistungsertrag von CHF 213.2 Millionen (währungsbereinigt -2% gegenüber 2022)

Normalisiertes Handelsergebnis von CHF 36.6 Millionen aufgrund geringerer Marktvolatilität (2022: CHF 236.7 Millionen)

Konzerngewinn von CHF 20.6 Millionen (2022: CHF 156.4 Millionen)

Starke Kapitalbasis von CHF 837.9 Millionen (Ende 2022: CHF 932.8 Millionen); Rückgang vor allem bedingt durch Gesamtausschüttung an Aktionäre von CHF 90.4 Millionen im Jahr 2023

Dividendenvorschlag von CHF 1.00 pro Aktie (2022: CHF 4.00); Ausschüttungsquote von 87% Widerstandsfähiges Kundengeschäft Anzahl der emittierten Produkte stieg um 32% gegenüber Vorjahr

197'118 Kundentransaktionen über die Plattform abgewickelt (+15% gegenüber 2022)

Transaktionsvolumen von CHF 21.3 Milliarden (währungsbereinigt -4% gegenüber 2022); starke Beiträge der neuen Plattformpartner (+39% gegenüber 2022) widerspiegeln zunehmend diversifizierte Emittentenbasis

Anhaltend solide Beiträge des AMC-Geschäfts und des Balance-Sheet-Light-Geschäfts; Vorsorgegeschäft profitiert vom Anstieg des Zinsniveaus Ausblick Klare Ambition, den Gewinn im Gesamtjahr 2024 im Vergleich zum Gesamtjahr 2023 zu steigern

Lukas Ruflin, Chief Executive Officer von Leonteq: «Unsere Ergebnisse für 2023 sind enttäuschend und liegen deutlich unter unseren Erwartungen. Unser Kundengeschäft hat jedoch in einem schwierigen Marktumfeld Widerstandsfähigkeit bewiesen, und wir haben unser Angebot weiter ausgebaut. Bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie haben wir deutliche und messbare Fortschritte in allen Dimensionen erzielt, einschliesslich im Bereich Nachhaltigkeit. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass unsere Investitionen in strategische Initiativen, die unsere Einnahmequellen weiter diversifizieren sollen, nun beginnen, sich auszuzahlen.»

Ausgewählte Kennzahlen

(in CHF Millionen, sofern nicht anders angegeben) GJ 2023 GJ 2022 ? ggb Vorjahr Total Betriebsertrag 260.0 456.4 (43%) davon Kommissions- und Dienstleistungsertrag 213.2 221.6 (4%) davon Handelsergebnis 36.6 236.7 (85%) Total Geschäftsaufwand (241.6) (263.1) (8%) Gewinn vor Steuern 18.4 193.3 (90%) Konzerngewinn 20.6 156.4 (87%) Gewinn pro Aktie (CHF) 1.15 8.58 (87%) Buchwert pro Aktie (CHF) 44.4 48.0 (8%) Kapitalbasis 837.9 932.8 (10%) Eigenkapitalrendite (%) 2% 19% (17 PP)



Ein herausforderndes Jahr für Leonteq Trotz des anhaltend schwierigen Marktumfelds im Jahr 2023 blieb das Kundengeschäft von Leonteq solide. Die Anzahl Kundentransaktionen stieg um 15%, und die Zahl der neu emittierten Produkte erhöhte sich um 32%, wenn auch mit geringeren durchschnittlichen Ticketgrössen. Der Ertrag aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ging im Jahresvergleich um 4% zurück. Unter Berücksichtigung der deutlichen Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber den wichtigsten Währungen, insbesondere dem US-Dollar und dem Euro, sanken die Erträge aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft währungsbereinigt um 2%. In Einklang mit den Bemühungen, die Erträge über verschiedene Emittenten hinweg zu diversifizieren, stieg das Transaktionenvolumen mit Produkten von neuen Partnern im Vergleich zum Vorjahr um 39% auf CHF 4.3 Milliarden, während das Transaktionsvolumen mit Produkten von historischen Partnern CHF 6.0 Milliarden betrug, verglichen mit CHF 6.4 Milliarden im Jahr 2022. Das mit eigenemittierten Leonteq-Produkten generierte Transaktionsvolumen sank von CHF 13.6 Milliarden im Vorjahr auf CHF 11.0 Milliarden im Jahr 2023. Das gesamte Transaktionsvolumen auf der Plattform verringerte sich um 8% auf CHF 21.3 Milliarden im Jahr 2023 (währungsbereinigt -4%). Das Jahr 2023 war geprägt von Inflationsdruck, erhöhten geopolitischen Unsicherheiten und einem deutlichen Rückgang der Marktvolatilität, die im November 2023 einen Jahrestiefststand erreichte. Vor diesem Hintergrund verzeichnete Leonteq ein normalisiertes Handelsergebnis von insgesamt CHF 36.6 Millionen, wozu sowohl die Absicherungs- als auch die Treasury-Aktivitäten begrenzte, aber positive Beiträge beisteuerten. Im Vergleich dazu erzielte Leonteq im Jahr 2022, das durch beispiellose Marktbedingungen geprägt war, ein aussergewöhnlich starkes Handelsergebnis von CHF 236.7 Millionen. Der Betriebsaufwand sank im Jahr 2023 um 8% auf CHF 241.6 Millionen, was vor allem auf eine deutliche Reduktion der diskretionären Vergütung um mehr als 50% zurückzuführen ist. Leonteq baute zudem ihre Service- und Technologieplattform weiter aus und tätigte einige wichtige Neueinstellungen im Vertrieb und in der IT. Der Gewinn vor Steuern belief sich im Jahr 2023 auf CHF 18.4 Millionen, gegenüber CHF 193.3 Millionen im Jahr 2022. Der Steuerertrag von CHF 2.2 Millionen im Jahr 2023 ist auf Steueranpassungen im Vorjahr zurückzuführen. Aufgrund dieser Faktoren betrug der von Leonteq ausgewiesene Konzerngewinn im Jahr 2023 CHF 20.6 Millionen und lag damit leicht über der oberen Bandbreite der am 1. Dezember 2023 veröffentlichten Guidance. Im Vorjahr erreichte Leonteq ein Rekordergebnis von CHF 156.4 Millionen. Das Eigenkapital belief sich zum 31. Dezember 2023 auf CHF 780.1 Millionen, verglichen mit CHF 870.0 Millionen zum 31. Dezember 2022. Der Rückgang ist hauptsächlich auf eine Gesamtausschüttung an die Aktionäre in Höhe von CHF 90.4 Millionen zurückzuführen, einschliesslich des Aktienrückkaufprogramms in Höhe von CHF 18.0 Millionen. Die Kapitalbasis von Leonteq, die sich aus dem Eigenkapital und den aufgeschobenen Erträgen in Höhe von CHF 57.8 Millionen zusammensetzt, blieb stark mit CHF 837.9 Millionen per Ende 2023 gegenüber CHF 932.8 Millionen per Ende 2022. Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung am 28. März 2024 für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von CHF 1.00 (2022: CHF 4.00) pro Aktie vorschlagen, die zu gleichen Teilen aus dem Bilanzgewinn und den Kapitaleinlagereserven entrichtet werden soll. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 87% gegenüber dem angekündigten Ziel von mehr als 50%. Ab dem Geschäftsjahr 2024 strebt Leonteq weiterhin eine Ausschüttungsquote von mehr als 50% des Konzernergebnisses an, einschliesslich der Absicht, jährliche Aktienrückkaufprogramme zu lancieren, sofern dies die Finanzresultate erlauben. Christopher Chambers, Verwaltungsratspräsident von Leonteq: «Für das Jahr 2022, nach zwei Rekordjahren, hat Leonteq bedeutende Ausschüttungen an ihre Aktionäre in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt CHF 90 Millionen vorgenommen. Für das Jahr 2023 hat sich der Verwaltungsrat für ein umsichtiges Kapitalmanagement entschieden und wird eine Dividende von CHF 1.00 pro Aktie vorschlagen. In Zukunft wird unsere aktualisierte Kapitalrückführungspolitik die unserem Geschäft inhärente Ertragsvolatilität berücksichtigen, während wir uns weiterhin zu einer attraktiven Ausschüttungsquote verpflichten.»

Konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie 2026 Im Jahr 2023 hat Leonteq bei der Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie 2026 in allen vier Dimensionen weitere Fortschritte erzielt: Angebot Leonteq diversifizierte ihr Angebot weiter, indem sie das Anlageuniversum ihrer AMC-Plattform um Krypto-Assets erweiterte. Ausserdem wurde die Cornèr Bank als Emittentin eigener aktiv verwalteter Zertifikate aufgesetzt.

Leonteq lancierte mehrere neue Exchange Traded Products in Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Indexsponsoren im Rahmen ihres neuen ETP+-Konzepts, für welches Leonteq mit den Preisen «Bester Newcomer» und «Bester ETP-Emittent» an den Swiss ETF Awards ausgezeichnet wurde.

Insgesamt trugen die Erträge aus neuen Geschäftsfeldern 47% zu den Gesamterträgen (ohne Absicherungserträge) im Jahr 2023 bei (2022: 51%). Insbesondere das Vorsorgegeschäft «Pension Savings» entwickelte sich gut, aufgrund der gestiegenen Zinssätzen und Produktanpassungen. Das AMC-Geschäft erwirtschaftete trotz des herausfordernden Marktumfelds relativ stabile Erträge im Vergleich zum Vorjahr, was von den wiederkehrenden Erträgen in diesem Geschäft zeugt. Das Balance-Sheet-Light-Geschäft erwies sich ebenfalls als widerstandsfähig und trug 2023 CHF 2.7 Milliarden zum Transaktionsvolumen bei, was einem stabilen Anteil von 13% (2022: 13%) entspricht. Die Beiträge aus dem Fondsderivate-Geschäft, dem Geschäft mit Krypto-Assets und dem Treasury-Geschäft gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück.

Plattform









Leonteq führte mehrere neue Funktionen für ihre preisgekrönte digitale Anlageplattform LYNQS ein: Der Equity Screener und der Basket Optimizer ermöglichen es Kunden, strukturierte Produkte einfacher und effizienter zusammenzustellen und zu bewerten sowie die Rendite dieser Produkte zu verbessern. Darüber hinaus wurde LYNQS für in Asien ansässige Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices lanciert; zudem wurde die Mobilversion erweitert, was LYNQS zu einer der ersten Click'n'Trade-Plattformen macht, die über mobile Geräte in Singapur und Hongkong zugänglich ist. Die Zahl der weltweit an LYNQS angeschlossenen Intermediäre stieg im Jahr 2023 um 25% auf 1'059.

Leonteq machte auch gute Fortschritte bei der Entwicklung eines neuen Vorsorgekonzepts für den Schweizer 3a-Vorsorgemarkt in Zusammenarbeit mit der Glarner Kantonalbank. Die beiden Unternehmen gründeten 2023 ein Joint-Venture, und nach einer kürzlichen «Friends & Family»-Phase erwartet Leonteq in naher Zukunft die Markteinführung.

Leonteq machte zudem weitere Fortschritte bei der Entwicklung einer Kernplattform für die Emission und das Market-Making einer grossen Anzahl von Flow-Produkten sowie bei der Erarbeitung automatisierter und skalierbarer Lifecycle-Prozesse. Leonteq plant die Einführung von Hebelprodukten in der Schweiz gegen Mitte 2024. In diesem Zusammenhang erwarb Leonteq eine 10-prozentige Minderheitsbeteiligung an BX Swiss, einer von zwei Börsen der Schweiz, die dem Unternehmen Zugang zum Ökosystem der Gruppe Börse Stuttgart verschafft. Leonteq beabsichtigt, an der BX Swiss Market-Maker für Aktien und ETFs zu werden (vorbehältlich der behördlichen Genehmigungen).

Die Anzahl Kundentransaktionen stieg im Jahr 2023 um 15% auf 197'118, was die anhaltende Expansion des Geschäfts von Leonteq widerspiegelt.

Regionen Leonteq konnte ihre starke Position im Schweizer Heimmarkt auch 2023 halten. Zusammen mit ihren Plattformpartnern blieb Leonteq mit einem Marktanteil von 28% die führende Emittentin von an der SIX kotierten Renditeoptimierungsprodukten und war mit einem Marktanteil von 12% die Nummer drei unter den Emittenten aller an der SIX kotierten strukturierten Produkte (2022: 8%).

Mit der Einstellung eines neuen Head Sales Europe, neuer Geschäftsführer in Frankfurt und eines neuen Niederlassungsleiters in London stärkte Leonteq ihre regionalen Managementteams im europäischen Markt. In Italien konnte Leonteq ihre solide Position weiter ausbauen, was sich in einem Marktanteil von 15% bei den Cert-X- gelisteten Produkten widerspiegelt (2022: 13%).

Im Rahmen der Ambition, das auf eine internationale Kundschaft ausgerichtete Angebot weiter auszubauen, hat Leonteq im Jahr 2023 ihr regionales Managementteam in Asien (einschliesslich Naher Osten) verstärkt.

Im Schweizer Heimmarkt belief sich der Kommissions- und Dienstleistungsertrag im Jahr 2023 auf CHF 92.3 Millionen (2022: CHF 105.3 Millionen). Das Geschäft in Europa zeigte eine solide Leistung und erzielte ein Wachstum des Kommissions- und Dienstleistungsertrags um 10% auf CHF 99.5 Millionen. In der Region Asien (einschliesslich Naher Osten) belief sich der Kommissions- und Dienstleistungsertrag auf CHF 21.4 Millionen (2022: CHF 25.8 Millionen).

Nachhaltigkeit Leonteq hat ihre Nachhaltigkeitsbemühungen im Jahr 2023 durch verschiedene laufende Initiativen weiter vorangetrieben. Insbesondere entwickelte Leonteq Anfang 2023 ein Nachhaltigkeits-Framework, um die Governance in diesem Bereich weiter zu stärken. Im August 2023 erhielt Leonteq von MSCI, dem weltweit grössten Anbieter von ESG-Indizes, ein Upgrade auf AA (auf einer Skala von AAA-CCC). Laut MSCI ist Leonteq damit in ihrer Branche führend im Umgang mit den wichtigsten ESG-Risiken und -Chancen und gehört zu den 25 besten von den weltweit 63 diversifizierten Finanzunternehmen im MSCI-Universum.



Ausblick Durch die Investitionen in strategische Initiativen in den letzten Jahren hat Leonteq ein solides und breit abgestütztes Fundament geschaffen, auf dem das Unternehmen weiter aufbauen kann. Diese Investitionen, die auf eine weitere Diversifizierung der Einnahmequellen abzielen, sollen nun beginnen, sich auszuzahlen. Gleichzeitig prüft Leonteq eine Reihe von Massnahmen zur Optimierung und Flexibilisierung ihrer Kostenstruktur, um sich an die sich rasch verändernden Marktbedingungen anzupassen. In Bezug auf die Rentabilität hat Leonteq die klare Ambition, den Gewinn für das Gesamtjahr 2024 gegenüber dem Gesamtjahr 2023 zu steigern.

Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Leonteq AG verfügt über ein BBB Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit einem AA ESG-Rating bewertet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com



