EQS-News: Nemetschek SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Nemetschek Group schließt Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab und erreicht klar die bereits angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr 2023



08.02.2024 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News Nemetschek Group schließt Geschäftsjahr 2023 erfolgreich ab und erreicht klar die bereits angehobenen Ziele für das Geschäftsjahr 2023 +8,0% Umsatzwachstum (währungsbereinigt) auf neue Rekordmarke von 851,6 Mio. Euro

EBITDA-Marge bei hohen 30,3%

+26,7% Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) auf 718,6 Mio. Euro

Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz steigt auf 76,6% München, 8. Februar 2024 - Die Nemetschek Group (ISIN DE 0006452907), ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation in der Bau- und Medienbranche, hat das Geschäftsjahr 2023 erfolgreich abgeschlossen und nach vorläufigen Zahlen ihre bereits im Oktober erhöhten Jahresziele für 2023 bei Umsatz und Profitabilität voll erreicht. Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2023 trotz der laufenden Umstellung des Geschäftsmodells auf Subskriptions- und SaaS-Modelle und eines herausfordernden Marktumfelds um 6,2% (währungsbereinigt: 8,0%) auf 851,6 Mio. Euro (2022: 801,8 Mio. Euro). Damit lag das währungsbereinigte Konzernwachstum am oberen Ende des angehobenen Prognosekorridors von 6% bis 8%. Das Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 257,7 Mio. Euro (Vorjahr: 257,0 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge mit 30,3% lag damit wie im Oktober bereits konkretisiert am oberen Ende des Prognosekorridors von 28% bis 30%. Die jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) stiegen um 23,5% (währungsbereinigt: 26,7%) auf 718,6 Mio. Euro. Damit lag das ARR-Wachstum deutlich über dem Umsatzwachstum, was auf ein großes Wachstumspotenzial in den kommenden zwölf Monaten hinweist. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz stieg strategiekonform deutlich auf 76,6%. Er lag damit mehr als 10 Prozentpunkte über Vorjahresniveau (66,4%) und ebenso im Rahmen der Guidance (Anteil von >75%). "Das vergangene Geschäftsjahr zeigt klar, dass die Nemetschek Group weiterhin auf ihren erfolgreichen Wachstumskurs ist - trotz des teilweise herausfordernden Marktumfelds und Wirtschaftsklimas", so Yves Padrines, CEO der Nemetschek Group. "Die unverändert erfolgreich laufende Umstellung unseres Geschäftsmodells von Lizenzverkäufen auf Subskriptions- und SaaS-Modelle spiegelt sich in der anhaltend sehr starken Entwicklung der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) wider. Der mittlerweile sehr hohe Anteil dieser Umsatzkategorie stärkt unsere Visibilität und Planbarkeit in der Zukunft. Gleichzeitig blieb auch die Profitabilität auf einem hohen und attraktiven Niveau trotz der vorübergehenden rechnungslegungsbedingten Auswirkungen durch die Umstellung auf Subskription und SaaS-Modelle." Der detaillierte und geprüfte Abschluss für das Geschäftsjahr 2023 wird zusammen mit dem Geschäftsbericht 2023 und der Prognose für das Geschäftsjahr 2024 am Donnerstag, den 21. März 2024, veröffentlicht. Für weitere Informationen zum Unternehmen wenden Sie sich bitte an

Nemetschek Group

Stefanie Zimmermann

Investor Relations

+49 89 540459 250

szimmermann@nemetschek.com Über die Nemetschek Group Die Nemetschek Group ist ein weltweit führender Softwareanbieter für die digitale Transformation der AEC/O- und Medienbranche. Die intelligenten Softwarelösungen decken den gesamten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und ermöglichen Kreativen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren. Kunden können Gebäude und Infrastrukturen effizienter und nachhaltiger planen, bauen und verwalten sowie digitale Inhalte wie Visualisierungen, Filme und Computerspiele kreativ entwickeln. Der Softwareanbieter treibt Innovationen wie digitale Zwillinge sowie offene Standards (OPEN BIM) und Nachhaltigkeit in der AEC/O-Industrie voran und erweitert sein Portfolio kontinuierlich, u.a. durch Investitionen in Start-ups. Derzeit gestalten mehr als sieben Millionen Anwender die Welt mit den kundenorientierten Lösungen unserer vier Segmente. 1963 von Prof. Georg Nemetschek gegründet, beschäftigt die Nemetschek Group heute weltweit rund 3.600 Experten. Das seit 1999 im MDAX und TecDAX börsennotierte Unternehmen erzielte im Jahr 2023 einen vorläufigen Umsatz von 851,6 Millionen Euro und ein EBITDA von 257,7 Millionen Euro.



08.02.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com