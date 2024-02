Mit der Übernahme des deutschen Technologieanbieters erweitert und optimiert Blue Yonder sein Angebot für Kunden aus Automobilindustrie und Industrie

Blue Yonder, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Lösungen, gab heute die Übernahme der flexis AG bekannt, einem innovativen Anbieter, der sich auf die Entwicklung von Software-basierten Technologien spezialisiert hat, die auf die Optimierung der Produktion sowie die Planung und Ausführung von Transporten ausgerichtet sind. flexis verfügt über eine stabile Kundenbasis im Bereich Automobil- und Industrie-Erstausrüster (OEM) und wird Blue Yonder vor allem bei Unternehmen mit hochgradig konfigurierbaren Produkten und einem umfangreichen Netz von Zulieferern unterstützen, um deren komplexe Produktionsanlagen und Netzwerkstrukturen zu planen und zu optimieren.

"Mit dynamischer Planung, flexiblem Order Slotting und Sequencing bieten die Funktionen von flexis Unternehmen und ihren Kunden einen beispielhaften Service und eine äußerst elegante Lösung für die Herausforderungen der modernen Fertigung", sagte Duncan Angove, CEO von Blue Yonder. "Nicht ohne Grund genießen flexis bewährte Lösungen das Vertrauen von weltweit führenden Automobil- und Industrie-OEM-Brands. Das Unternehmen verfügt über ein exzellentes Fachwissen, das auf die sich ständig ändernden Anforderungen der Automobilindustrie, die geprägt ist von einer boomenden Elektrofahrzeugproduktion, digitalen Einkaufsmodellen und erweiterten Optionen, perfekt zugeschnitten ist. flexis Vision und Angebot bilden die ideale Ergänzung zu Blue Yonders Portfolio. Sie eröffnen nicht nur neue Möglichkeiten, sondern schaffen auch Wertschöpfung über den gesamten Planungs- und Ausführungszyklus hinweg, einschließlich Vorausplanung und Terminierung mit Modulen für die Auftragszuordnung, Auftragsreihenfolge und Detailterminierung -, Vertriebs- und Betriebsplanung, Transportplanung und Terminierung. Dank dieser Funktionen können Kunden zahlreiche strategische und taktische Anforderungen in ihrem individuellen End-to-End-Prozess dynamisch verwalten."

Im Zuge der fortschreitenden Personalisierung wollen immer mehr Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit geben, ihr Produkt schon vor der Fertigung zu individualisieren. flexis ermöglicht es Herstellern, Aufträge an ihren Montagelinien flexibel zu planen, sie in eine bestimmte Reihenfolge zu bringen und in Auftragsverwaltungssysteme zu integrieren, um Produktionsdaten auf der Grundlage von Bestandsverfügbarkeit, Materialbeschränkungen, Transportplänen und Produktionssequenzen abzugleichen und zu optimieren.

"IDC hat das Wachstum von Blue Yonder im Bereich Supply-Chain-Planung in den letzten Jahren aufmerksam beobachtet. Mit den Lösungen, die durch den Zusammenschluss von Blue Yonders kognitiver Plattform mit den flexiblen, markterprobten Informationssystemen von flexis entstehen, lassen sich auch sehr komplexe Lieferketten vollständig managen und in einer Zeit, in der Automobilhersteller darauf angewiesen sind, ihre Lieferkette mit Hilfe von maßgeschneiderten Tools zu optimieren schnellere ROIs erzielen", erläuterte Eric Thompson, Worldwide Supply Chain Planning Research Director bei IDC. "Die Übernahme von flexis wird die End-to-End-Positionierung von Blue Yonder auf dem Markt stärken und ist eine logische und wertvolle Ergänzung zu ihrem Ökosystem von Supply-Chain-Management-Tools."

Viele der wichtigen Lösungen von flexis wie Produktionsplanung und -terminierung, Order Slotting und Sequencing (OSS), Transportkapazitätsplanung, Fahrzeugrouting und -terminierung basieren auf einer API-basierten Microservices-Architektur. Diese Angebote bilden daher eine perfekte Ergänzung zur umfassenden Supply-Chain-Lösung von Blue Yonder, die Vertriebs- und Betriebsplanung, Auftragsabwicklung und -prognose, Arbeitsmanagement, Logistikmanagement und Lagerverwaltung umfasst.

"Blue Yonder ist seit langem führend im Supply-Chain-Management und verfolgt konsequent seine Vision weiter, die größte End-to-End-Plattform der Welt zu sein. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unserem erfahrenen Team und unserem End-to-End-Portfolio zu dieser Mission beitragen dürfen", so Philipp Beisswenger, CEO von flexis. "Unsere gebündelten Technologien werden Kunden neben einem verbesserten Kundenerlebnis einen erheblichen Mehrwert bieten, angefangen bei der individuellen E-Commerce-basierten Auftragserteilung, über den gesamten auftragsbezogenen Produktionsprozess bis hin zur langfristigen Teile- und Materialplanung."

Dies ist die zweite Akquisition von Blue Yonder innerhalb der letzten drei Monate. Im November 2023 übernahm Blue Yonder Doddle, ein führendes Technologieunternehmen, das sich darauf konzentriert, die erste und letzte Meile innerhalb einer Lieferkette nahtlos, nachhaltig und profitabel zu gestalten. Die strategischen Investitionen belegen das Engagement von Blue Yonder für seine Mission: Das Supply-Chain-Management durch eine umfassende End-to-End-Plattform, die auf einer der fortschrittlichsten Technologien der Welt basiert, vollständig zu revolutionieren.

