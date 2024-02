DJ Siemens übertrifft beim Ergebnis die Erwartungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens ist zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres etwas schwächer als erwartet gewachsen, das Ergebnis im Kerngeschäft fiel allerdings stärker aus als von Analysten geschätzt. Der Gewinn der industriellen Geschäfte kletterte im ersten Quartal (per Ende Dezember) um 3 Prozent auf 2,72 Milliarden Euro, wie der Technologiekonzern vor der diesjährigen Hauptversammlung in München mitteilte. Die Markterwartungen beliefen sich nur auf 2,64 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg nominal um 2 Prozent auf 18,4 Milliarden Euro, hier waren knapp 18,6 Milliarden erwartet worden.

Siemens bestätigte die Jahresprognose 2023/24, wonach der Umsatz vergleichbar um 4 bis 8 Prozent wachsen und der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen und ohne die Effekte aus der Siemens-Energy-Beteiligung von zuletzt 9,93 Euro auf 10,40 bis 11 Euro verbessert werden soll.

Im ersten Quartal steigerte Siemens den Nettogewinn um 56 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Dazu trug ein Einmalertrag in Höhe von einer halben Milliarde Euro aus der Übertragung weiterer 8 Prozent an Siemens Energy an den Pensionsfonds sowie der Umstand bei, dass Siemens die Restbeteiligung an dem Energietechnikunternehmen jetzt nicht mehr nach der At-Equity-Methode bilanziert.

Im Neugeschäft konnten Großaufträge im Bahngeschäft Rückgänge in der Medizintechnik und in der Fabrikautomatisierung fast vollständig ausgleichen: Der Auftragseingang ging um 1 Prozent auf 22,3 Milliarden Euro zurück.

