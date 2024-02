HANNOVER (dpa-AFX) - Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) hat im abgelaufenen Jahr wie geplant einen Rekordgewinn erzielt. Nach vorläufigen Zahlen rechnet der Vorstand mit einem Überschuss von 1,58 Milliarden Euro, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 1,6 Milliarden gerechnet. Vorstandschef Torsten Leue hatte sich ursprünglich rund 1,4 Milliarden Euro vorgenommen, das Ziel im Oktober jedoch auf "deutlich mehr" als 1,5 Milliarden angehoben.

Alle Geschäftsbereiche hätten ihre Ergebnisse gesteigert, teilte Talanx weiter mit. Für 2024 peilt Leue weiterhin einen Gewinn von mehr als 1,7 Milliarden Euro an. Seit 2023 berechnen große Versicherer ihre Geschäftszahlen nach neuen Regeln. Die vergleichbare Gewinnhöhe von 2022 nannte Talanx am Donnerstag noch nicht.

Im abgelaufenen Jahr steigerte der Konzern seinen Versicherungsumsatz um rund neun Prozent auf 43,2 Milliarden Euro. Zu Talanx gehören unter anderem die Hauptmarke HDI und die Mehrheitsbeteiligung an dem weltweit drittgrößten Rückversicherer Hannover Rück . Dieser hatte bereits am Dienstagabend einen Rekordgewinn von 1,8 Milliarden Euro gemeldet. Davon fällt gut die Hälfte dem Mehrheitseigner zu.

Seine endgültigen Geschäftszahlen will Talanx wie geplant am 21. März veröffentlichen. Dann will sich das Unternehmen auch zur Gewinnausschüttung für 2023 äußern. Der Vorstand strebt an, die Dividende von zuletzt 2 Euro je Aktie anzuheben. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten gehen im Schnitt von 2,40 Euro je Aktie aus./stw/he

