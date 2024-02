Der DAX-Konzern Siemens hat am Morgen seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten deutlich gesteigert werden, insgesamt lässt das Wachstumstempo aber nach. Stark entwickelte sich der Auftragseingang, der deutlich besser ausfiel als vom Markt im Vorfeld erwartet. Auch das Ergebnis der Industriegeschäfte lag über den Prognosen.Der Umsatz steigt in den drei Monaten per Ende Dezember um zwei Prozent auf 18,4 Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Vorfeld ...

