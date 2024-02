Der DAX hat am Mittwoch auf dem Weg nach oben zunächst eine Pause eingelegt. Er ging am Ende mit einem Minus von 0,7 Prozent auf 16.921,96 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Donnerstag dürfte sich der deutsche Leitindex mit neuen Rekorden schwer tun. Der Broker IG taxiert des DAX am Morgen 0,1 Prozent im Plus bei 16.936 Zählern.Im Fokus stehen am heutigen Handelstag erneut einige Quartalsberichte. Am Morgen hat bereits Siemens das erste Quartal (per Ende Dezember) vorgelegt. Insbesondere ...

