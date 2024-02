KLAIP\u0116DA, Litauen (ots/PRNewswire) -VMG Lignum Construction, die erste nachhaltige Baufabrik ihrer Art im Baltikum und erst die dritte in Europa, hat den Betrieb aufgenommen und plant, Produkte im Wert von 150 Millionen Euro pro Jahr für Skandinavien, Nordamerika, Australien und die wichtigsten europäischen Märkte zu produzieren.Die 100-Millionen-Euro-Anlage für Holzwerkstoffe im Hochbau befindet sich in der Akmen\u0117 Free Economic Zone (https://akmenefez.lt/). Die VMG-Gruppe, einer der größten holzverarbeitenden und möbelherstellenden Konzerne in Mittel- und Osteuropa, eröffnete den Standort gemeinsam mit Hanner, dem führenden Immobilienentwickler in Litauen, und dem Baltic Industrial Fund II, der von BRAITIN verwaltet wird.Das Werk von VMG Lignum Construction hat eine jährliche Produktionskapazität von 120.000 Kubikmetern Furnierschichtholz (LVL), 15 Millionen Metern I-Trägern und 200.000 Kubikmetern Bauspanplatten."Diese Produktpalette ist weltweit einzigartig als Kombination von Holzwerkstoffen für den Bau, die Holzbiomasse mit höchster Effizienz nutzen. Sie soll höchste Nachhaltigkeitsstandards gewährleisten und ein schnelleres Wachstum der grünen ConTech-Branche ermöglichen", sagt Sigitas Paulauskas, Alleingesellschafter und Investor der VMG Group.Er betont, dass die Fabrik lokale und globale Märkte mit Holzwerkstoffen und Baulösungen beliefern wird. Auf diese Weise wird eine schnellere Entwicklung nachhaltiger und klimafreundlicher Arbeiten sowohl bei Neubauten als auch bei seriellen Renovierungsprojekten mit Paneelen ermöglicht.In einer späteren Entwicklungsphase soll das Angebot um weitere nachhaltige Baukonstruktionen wie vorgefertigte Wand- und Deckenelemente, verleimte LVL-Stützen und Wandspanplatten mit Dekorschicht erweitert werden.Der Holzbau wird als eine der wichtigsten Prioritäten des neuen europäischen Green Deal genannt. Im Rahmen der von der Europäischen Kommission und den EU-Mitgliedstaaten unterstützten New European Bauhaus-Initiative sollen Holzkonstruktionen verstärkt für Neubau- und Renovierungsprojekte eingesetzt werden. Da neue Vorschriften darauf abzielen, die Auswirkungen auf das Klima zu minimieren, steht die Bauindustrie vor neuen Herausforderungen bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Holzwerkstoffe tragen dazu bei, dieses Problem zu lösen, und schaffen gleichzeitig neue Möglichkeiten, Energie zu sparen und die stagnierende Effizienz zu steigern.Laut Global Wood Markets Info (GWMI) (https://www.globalwoodmarketsinfo.com/european-wooden-construction-sector-evolving-rapidly/#:~:text=The%20European%20market%20for%20mass,10bn%20per%20year%20by%202030.) wächst der europäische Markt für mehrgeschossige Massivholzbauten jährlich um etwa 8 %.Informationen über die VMG GroupDie VMG Group vereinigt 20 Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern und exportiert in mehr als 30 Länder. Die Gruppe entwickelt derzeit Großprojekte in einer der freien Wirtschaftszonen Litauens mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 500 Millionen Euro.Die 100-Millionen-Euro-Baustofffabrik ist das dritte Industrieprojekt der VMG Group in der FEZ Akmene. Im Jahr 2020 eröffnete das Unternehmen eine der größten Spanplattenfabriken Europas und investierte 150 Millionen Euro in den Standort. Im August 2023 wurde eine neue Möbelfabrik eröffnet. Die Investitionen in dieses Projekt beliefen sich auf über 80 Millionen Euro.MEDIENKONTAKT:Skaiste Mickunaiteskaiste.mickunaite@vmg.euFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2336484/VMG_Lignum.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/2336484/VMG_Lignum.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/contech-erweiterung-das-neue-werk-fur-nachhaltiges-bauen-das-dritte-seiner-art-in-europa-wird-jahrlich-furnierschichtholz-lvl-und-i-trager-im-wert-von-150-millionen-euro-fur-den-amerikanischen-australischen-und-europaischen--302057090.htmlPressekontakt:+37062028436Original-Content von: VMG Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173468/5709641