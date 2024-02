LEIPZIG (dpa-AFX) - Niedrigere Preise für Biodiesel und -ethanol haben Verbio in den vergangenen Monaten empfindlich getroffen. Der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) ging um gut 13 Prozent auf knapp 421 Millionen Euro zurück, wie der Biokraftstoff-Hersteller am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) halbierte sich sogar nahezu auf 26,1 Millionen Euro. Langfristig geht Unternehmenschef Claus Sauter aber von höheren Absatzpreisen und steigender Nachfrage aus, wie er laut Mitteilung sagte.

Der SDax -Konzern hatte im Januar bereits mitgeteilt, seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr wegen der niedrigeren Absatzpreise senken zu müssen. Die neue Prognose wurde nun bestätigt, laut der das Management einen operativen Gewinn von 120 bis 150 Millionen Euro erwartet. Außerdem rechnen die Leipziger von einer Nettofinanzverschuldung in Höhe von 145 bis 175 Millionen Euro./lew/mis

