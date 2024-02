Nach einem Rekordhoch des DAX am Dienstag und einem Rücksetzer zur Wochenmitte winken am Donnerstag wieder leichte Kursgewinne. Der X-DAX als vorbörslicher Indikator signalisiert für den deutschen Leitindex knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handel ein Plus von 0,2 Prozent auf 16.960 Punkte. Damit würde der DAX engen Kontakt zum Rekordhoch von rund 17 050 Zählern halten. Positive Impulse kommen von den asiatischen Märkten, wo der japanische Leitindex Nikkei 225 in der Nähe zu einem 34-Jahres-Hoch geschlossen ...

