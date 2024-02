Siemens hat am Donnerstag seine Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Umsatz und Ergebnis konnten zwar deutlich zulegen, insgesamt ließ das Wachstum aber nach. Die Zahlen kamen am Markt gut an: Die Aktie legt im frühen Handel zu.Siemens erzielte einen Umsatz von 18,4 Milliarden Euro, was einem Anstieg von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert entspricht. Analysten hatten mit 18,6 Milliarden ...

