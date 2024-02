Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch kein neues Rekordhoch markieren können, sondern ist am Ende mit einem Minus von 0,7 Prozent aus dem Handel gegangen. In den nächsten Tagen wird sich also entscheiden, ob der jüngste Ausbruch über 17.000 nur eine Bullenfalle gewesen ist. Ein neues Rekordhoch könnte es heute bei Siemens (nach Zahlen) und Munich Re geben.

