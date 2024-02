Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Donnerstag ein freundlicher Handelsstart ab. Der DAX hat zum Handelsbeginn rund 0,1 Prozent auf 16.940 Punkte zugelegt. Damit bleibt der deutsche Leitindex vorerst voraussichtlich weiter in der Nähe der 17.000-Punkte-Marke. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Rekordjagd an der Wall Street geht weiterIn den USA erreichten die ...

