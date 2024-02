DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Stärkster Rückgang der Verbraucherpreise in China seit über 14 Jahren

Die Verbraucherpreise in China sind im Januar auf Jahressicht so stark zurückgegangen wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr. Das unterstreicht die anhaltende Schwäche der Inlandsnachfrage, während die Wirtschaft darum kämpft, wieder in Schwung zu kommen. Der Verbraucherpreisindex fiel im Januar um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, wie das Nationale Statistikamt mitteilte. Damit beschleunigte sich der Rückgang: Im Dezember war der Verbraucherpreisindex um 0,3 Prozent gesunken. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten für Januar im Mittel mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

Barkin: Geduld bei Fed-Zinssenkungen sinnvoll

Die US-Wirtschaft könnte nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve von Richmond, Tom Barkin, angesichts eines starken Arbeitsmarktes, des Wirtschaftswachstums und der seit sieben Monaten anhaltenden Abkühlung der Inflationsdaten auf dem Weg zu einer sanften Landung sein. Barkin sieht aber auch ein potenzielles Risiko, dass die Verlangsamung der Inflation zum Stillstand kommen - oder sich sogar umkehren - könnte.

Lkw-Maut-Fahrleistungsindex steigt im Januar um 2,4 Prozent

Die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Januar kalender- und saisonbereinigt um 2,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, nachdem sie im Vormonat um 3,5 Prozent gesunken war. Im Vorjahresvergleich ergab sich ein kalenderbereinigtes Minus von 1,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Die Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung in der Industrie.

IfW: Immobilienpreise 2023 in historisch einmaligem Ausmaß gefallen

Die Preise für Wohnimmobilien sind 2023 nach einer Erhebung des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) so stark gefallen wie noch nie seit Beginn der systematischen Immobilienpreiserfassung in Deutschland vor rund 60 Jahren. Dies glit für alle Wohnsegmente, also Eigentumswohnungen, Ein- und Mehrfamilienhäuser, zeigt das jüngste Update des German Real Estate Index (Greix) mit Daten für das vierte Quartal 2023, in dem sich der Preisverfall aber nicht mehr in der Breite fortgesetzt hat.

US-Senat lehnt Milliardenpaket zu Migration und Ukraine-Hilfe ab

Der US-Senat hat ein Gesetzespaket im Wert von 118 Milliarden Dollar abgelehnt, das Geld für die Sicherung der US-Grenze zu Mexiko sowie Hilfen für die Ukraine und Israel vorsieht. Die Verabschiedung des Pakets scheiterte an der fehlenden Zustimmung der Republikaner. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, kündigte eine schnelle zweite Abstimmung an, in der es nur um die Auslandshilfen gehen soll.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Jan 3,2% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 1,2% - CBS

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 744,3 Mrd JPY (PROG: Überschuss 1,065 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Dez nsb Überschuss 744,3 Mrd JPY; +7.711,8% gg Vj

US/Verbraucherkredite Dez plus 1,6 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Nov revidiert plus 23,5 Mrd USD (vorl: plus 23,7 Mrd USD)

