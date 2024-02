DJ Adyen verdient deutlich mehr

Von Najat Kantouar

LONDON (Dow Jones)--Adyen hat den Nettogewinn in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 gesteigert und dabei von der beschleunigten Investitionsstrategie profitiert.

Das niederländische Zahlungsunternehmen erzielte in den sechs Monaten bis zum 31. Dezember laut Mitteilung einen Nettogewinn von 416,1 Millionen Euro, verglichen mit 282,0 Millionen Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg von 372,0 Millionen auf 423,0 Millionen Euro. Der Nettoumsatz wuchs um 23 Prozent auf 887,0 Millionen Euro, was die Stärke der fortgesetzten langfristigen Partnerschaften widerspiegelt, so Adyen.

Das Unternehmen gab an, im ersten Halbjahr Zahlungen in Höhe von 544,1 Milliarden Euro verarbeitet zu haben, was einem Anstieg von 29 Prozent entspricht.

Anleger reagieren in einer ersten Reaktion erfreut auf die Geschäftszahlen. Die Adyen-Aktie steigt zum Börsenstart um rund 15 Prozent.

