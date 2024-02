Augsburg (www.fondscheck.de) - Hinter uns liegt mit dem Januar ein sehr guter Börsenmonat, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Dazu gebe es zwar keine Bauernregel, was man daraus schließen könnte, aber statistische Daten. Und die würden sagen, dass in zwei Drittel aller erfassten US-Wahljahre das ganze Aktienjahr in etwa so verlaufen sei, wie der Januar. Der habe sich dieses Jahr recht vielversprechend gezeigt: Der S&P 500 um die 4 Prozent im Plus, der NASDAQ 100 sogar fast 5 Prozent und der Dow Jones immerhin noch 2,5 Prozent. ...

