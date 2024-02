Limburg (ots) -Die AMADEUS Group (https://www.amadeus-group.de/) startet mit einem starken Ergebnis ins neue Jahr. Die Gesellschaft konnte im ersten Quartal 2024 nicht nur ihr Bestandsportfolio durch einen Immobilienkauf in Offenbach signifikant erweitern, sondern ist ebenfalls mit einem Zertifikat für hervorragende Bonität ausgezeichnet worden. "Wir sind sehr zufrieden mit dem Start ins neue Jahr", sagt Dirg Parhofer, Geschäftsführer der AMADEUS Group. "Die Akquisition neuer Immobilien und die Auszeichnung mit dem Bonitätszertifikat sind ein Beleg für unsere starke Position am Markt und unsere Fähigkeit, auch in schwierigen Zeiten erfolgreich zu sein."AMADEUS Group kauft 95 Wohnungen von GWH in OffenbachAls ein führendes Unternehmen in der Wohnungsbaubranche hat die AMADEUS Group neue Immobilien in Offenbach erworben und damit einen bedeutenden Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung gemacht. Offenbach ist ein strategisch wichtiger Standort in der Metropolregion Frankfurt Rhein Main. Der jüngste Erwerb umfasst acht Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 95 Wohneinheiten und einer Gesamtfläche von rund 5.536 Quadratmetern. Diese Akquisition zu Beginn des Jahres 2024 unterstreicht das kontinuierliche Wachstum der AMADEUS Group und ergänzt ihr bereits umfangreiches Bestandsportfolio, das mehr als 4.500 Wohneinheiten umfasst.Die Auswahl von Offenbach als Standort für diese Investition war kein Zufall. Die Stadt, die direkt an Frankfurt am Main grenzt, ist bekannt für ihre zentrale Lage und Wirtschaftsstärke, was sie zu einem äußerst attraktiven Standort für Immobilieninvestitionen macht. Die neu erworbenen Immobilien zeichnen sich nicht nur durch ihre Lage aus, sondern auch durch ihren herausragenden Zustand. Die zu erwartenden jährlichen Mieteinnahmen von etwa 550.000 Euro sind ein Beispiel für die effiziente Bewirtschaftung und den Fokus der AMADEUS Group auf nachhaltige Immobilieninvestitionen.AMADEUS Marketing GmbH erhält das CrefoZert Zertifikat für ausgezeichnete BonitätDie Akquisition in Offenbach ist jedoch nicht der einzige Erfolg, den die AMADEUS Group bereits zu Jahresbeginn verbuchen kann. Im Januar 2024 hat die Creditreform Bad Homburg/Limburg der AMADEUS Marketing GmbH das Bonitätszertifikat CrefoZert verliehen und bescheinigt dem Unternehmen aus Limburg damit eine hervorragende Bonität. Tobias Schmitt, Geschäftsführender Gesellschafter der Creditreform Bad Homburg/Limburg, überreichte das CrefoZert stolz an die Geschäftsführer Dirg Parhofer und Volker Deifel. Er betonte, dass bei der Zertifizierung der Jahresabschluss und die Finanzzahlen eine große Rolle spielen, welche durch die Creditreform Rating AG ausgewertet werden. "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diese Auszeichnung erhalten haben, die ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen ist. Sie ist ein Beleg dafür, dass wir auf einem soliden Fundament stehen und unterstreicht unsere Fähigkeit, auch in Zukunft erfolgreich zu agieren", bringt Dirg Parhofer seine Freude zum Ausdruck.Mit der aktuellen Zertifizierung gehört die AMADEUS Marketing GmbH zu einer exklusiven Gruppe von Unternehmen, die sich für diese Verleihung des CrefoZert qualifiziert haben. Sie gehört damit zu den zwei Prozent der deutschen Unternehmen, die für eine außergewöhnlich gute Bonität ausgezeichnet werden. Dafür wurde der sogenannte Bonitätsindex anhand verschiedener Kriterien und Daten ermittelt, der mindestens zwischen 100 und 249 liegen muss. Zudem wurden die vollständigen Jahresabschlüsse der letzten beiden Jahre geprüft. Abschließend erfolgte die Untersuchung der aktuellen Situation inklusive der Zukunftsperspektiven, um mögliche Bonitätsrisiken zu identifizieren.Gemeinsam mehr erreichen: Karrierechancen bei AMADEUSDie AMADEUS Group bietet ein breites Spektrum an Leistungen im Immobiliensektor, das von der Projektentwicklung und -planung über die Verwaltung und Betreuung bis hin zur Vermittlung von Wohnimmobilien an Käufer und Mieter reicht. Als innovatives Unternehmen setzt AMADEUS nicht nur auf nachhaltiges Bauen und verantwortungsvolles Wirtschaften, sondern auch auf kontinuierliches Wachstum.Aus diesem Grund ist die AMADEUS Group stets auf der Suche nach talentierten Fachkräften, die ihre Vision teilen und ihre Mission unterstützen. Der Erfolg des Limburger Unternehmens hängt maßgeblich von seinem engagierten Team ab, das dazu beiträgt, die AMADEUS Group als führendes Unternehmen in der Wohnungsbaubranche voranzutreiben. Aktuell sind spannende Stellenangebote ausgeschrieben und das Unternehmen lädt motivierte Fachleute dazu ein, sich seinem dynamischen Team anzuschließen. "Wir sind davon überzeugt, dass gemeinsame Leidenschaft und Expertise uns dabei helfen werden, außergewöhnliche Erfolge zu erzielen, bei denen jede und jeder seine Talente einbringen kann. Ihre Karrierechancen bei AMADEUS Group warten darauf, entdeckt zu werden", schließt Dirg Parhofer.Für weitere Informationen zu aktuellen Stellenangeboten (https://www.amadeus-karriere.de/) oder Fragen zum Bewerbungsprozess steht die AMADEUS Group interessierten Kandidaten jederzeit gern zur Verfügung.Über die AMADEUS GroupDie AMADEUS Group ist als Projektplaner, Bauträger und Vermieter ein All-in-One-Partner in der Immobilienbranche. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Rhein-Main-Gebiet prägt das privat geführte Unternehmen die Wohnungsbaubranche und den Immobiliensektor. Die AMADEUS Group betreut, verwaltet und vermietet bereits über 9.000 Eigentumswohnungen und setzt auf stetiges Wachstum und Diversifizierung, um weiterhin innovative Lösungen für ihre Kunden anzubieten.Pressekontakt:AMADEUS Marketing GmbHRobert-Bosch-Straße 1665549 LimburgTelefon: 06431-9199-0Telefax: 06431-9199-91E-Mail: info@amadeus-group.dehttps://www.amadeus-group.de/Original-Content von: AMADEUS Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130721/5709733