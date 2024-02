Kering hat am Donnerstag seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorgelegt. Die Aktie verlor in einer ersten Reaktion auf Tradegate um mehr als ein Prozent. Mittlerweile notiert sie aber wieder im Plus. Davon profitieren auch die Aktien anderer Luxustitel.Der Umsatz von Kering ging sowohl im Gesamtjahr als auch im Schlussquartal um vier Prozent zurück. Die Top-Marke Gucci schwächelte ebenfalls. Doch: ...

