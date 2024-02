EQS-News: Pyrum Innovations AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Pyrum Innovations AG: Gemeinderat in Perl-Besch billigt Bebauungsplan für neues Pyrum-Werk



08.02.2024 / 10:00 CET/CEST

Pyrum Innovations AG: Gemeinderat in Perl-Besch billigt Bebauungsplan für neues Pyrum-Werk Bau des neuen Pyrum-eigenen Werks in Perl-Besch (Saarland) soll noch im zweiten Halbjahr 2024 beginnen, erste Anlagenbauteile bereits bestellt

Neuer Investoren-Newsletter gestartet, der künftig vierteljährlich über aktuelle Unternehmensentwicklungen informiert Dillingen / Saar, 8. Februar 2024 - Der Gemeinderat von Perl-Besch an der Mosel im Saarland hat mit großer Mehrheit dem Bebauungsplan für das Grundstück des neuen Werks der Pyrum Innovations AG ("Pyrum", das "Unternehmen", ISIN: DE000A2G8ZX8) zugestimmt. Damit hat die Gesellschaft, die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweit patentierten, einzigartigen Pyrolysetechnologie Altreifen nachhaltig recycelt, die notwendigen Voraussetzungen geschaffen und kann sofort in die detaillierte Planung einsteigen. Die Gesellschaft plant als weiteren Schritt zum Ausbau der eigenen Produktionskapazitäten, in Perl-Besch bis Ende 2025 ein neues Pyrolysewerk nach dem Vorbild der Anlage am Stammwerk in Dillingen/Saar mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen Altreifen im Jahr zu bauen. Für den Betrieb des zweiten Pyrum-Werks im Saarland wurde bereits Anfang Januar die 100-prozentige Tochtergesellschaft "Pyrum GreenFactory II GmbH" gegründet. Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir drücken weiterhin aufs Tempo. Zwischen der ersten Zustimmung der Orts- und Gemeinderäte zur Ansiedlung von Pyrum im Dezember 2023 und der jetzigen Verabschiedung des finalen Bebauungsplans liegen gerade einmal rund acht Wochen. Nachdem wir mit dem Ausbau unseres Stammwerks in Dillingen zeigen konnten, dass unsere Technologie funktioniert und skalierbar ist, wollen wir unser Pyrolyseverfahren nun großflächig auf die Straße bringen, um das Recyclingproblem mit Altreifen nachhaltig zu lösen. Zu diesem Zweck haben wir die ersten Anlagenbauteile mit bekanntermaßen langen Lieferzeiten bereits bestellt und mit dem Bau soll noch im zweiten Halbjahr 2024 begonnen werden." Neuer Investoren-Newsletter gestartet Um seine Aktionärinnen und Aktionäre noch umfassender über aktuelle Entwicklungen zu informieren, hat Pyrum zudem heute den ersten Investoren-Newsletter versendet. Der Newsletter soll künftig vierteljährlich erscheinen und auch die wichtigsten Fragen beantworten, die das Unternehmen von Seiten der Investoren regelmäßig erreichen. Der erste Investoren-Newsletter und alle künftigen sind auf der Unternehmenswebseite unter https://www.pyrum.net/investoren/finanzmitteilungen/ abrufbar. Anmelden können Sie sich unter folgendem Link mithilfe des Kontaktformulars: https://www.pyrum.net/investoren/ir-kontakt/ . Über die Pyrum Innovations AG Die Pyrum Innovations AG ist mit ihrer patentierten Pyrolysetechnologie im attraktiven Recyclingmarkt für Altreifen und diverse Kunststoffe tätig. Pyrums Pyrolyseprozess funktioniert dabei weitgehend energieautark, spart gemäß dem Fraunhofer Institut deutlich mehr CO2-Emissionen ein als die heute üblichen Recyclingverfahren von Altreifen - insbesondere gegenüber der Verbrennung in Zementwerken - und produziert aus den als Inputstoffen genutzten Abfällen neue Rohstoffe wie Pyrolyseöl, Gas und recycelten Industrieruß (recovered Carbon Black - rCB). Somit schließt Pyrum den Wertstoff-Kreislauf und verfolgt ein 100% nachhaltiges Geschäftsmodell. Als Vorreiterin hat die Pyrum Innovations AG bereits 2018 als erstes Unternehmen im Bereich Altreifen-Recycling für das hergestellte Pyrolyseöl die REACH-Registrierung der Europäischen Chemikalienagentur ECHA erhalten. Damit ist das Öl als offizieller Rohstoff anerkannt, der in Produktionsprozessen eingesetzt werden kann. Darüber hinaus hat Pyrum für das Pyrolyseöl und das rCB die ISCC PLUS-Zertifizierung erhalten. Beide Produkte gelten somit als nachhaltig und als erneuerbare Rohstoffe. Zudem hat Pyrum für sein Umweltmanagementsystem die ISO 14001- und für sein Qualitätsmanagement die ISO 9001-Zertifizierung erhalten. Diese Erfolge wurden ebenfalls von internationalen Experten der Reifenindustrie anerkannt. So wurde Pyrum bei den erstmals verliehenen Recircle Awards in der Kategorie Best Tyre Recycling Innovation ausgezeichnet und war bereits 3-mal in Folge im Finale des großen Preises des deutschen Mittelstandes. www.pyrum.net

Kontakt IR.on AG

Frederic Hilke

Tel: +49 221 9140 970

E-Mail: pyrum@ir-on.com Pyrum Innovations AG

Dieselstraße 8

66763 Dillingen / Saar

E-Mail: presse@pyrum.net



