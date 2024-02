EQS-News: Forever Healthy Foundation gGmbH / Schlagwort(e): Konferenz

Dr. Mehmood Khan, CEO der Hevolution Foundation, spricht auf dem Rejuvenation Startup Summit 2024



08.02.2024

Berlin/Deutschland, 8. Februar 2024 - Wir freuen uns, Dr. Mehmood Khan als Keynote-Speaker auf dem Rejuvenation Startup Summit 2024 in Berlin (10.-11. Mai) ankündigen zu können. Dr. Khan ist CEO der Hevolution Foundation.

"Die 2021 gegründete Hevolution Foundation ist die erste weltweite Non-Profit-Organisation ihrer Art, die Fördermittel und Frühphaseninvestitionen bereitstellt, um Anreize für unabhängige Forschung und Unternehmertum auf dem aufstrebenden Gebiet der Healthspan-Wissenschaft zu schaffen. Unser Ziel ist es, die gesunde Lebensspanne zum Wohle der gesamten Menschheit zu verlängern, indem wir die Anstrengungen zum besseren Verständnis von Alterungsprozessen vorantreiben. Wir wollen die Anzahl der sicheren und wirksamen Behandlungen erhöhen, die auf den Markt kommen, die Entwicklungszeit von Arzneimitteln mit Hilfe der neuesten Instrumente und Technologien verkürzen und den Zugang zu Therapeutika, die die gesunde Lebensspanne verlängern, verbessern," sagt Dr. Khan. Hevolution ist auch der Autor des kürzlich veröffentlichten "Global Healthspan Report - A New Agenda for Global Health".

Dr. Mehmood Khan hatte in seiner bemerkenswerten Karriere mehrere leitende Positionen in Unternehmen inne, darunter Vice Chairman und Chief Scientific Officer of Global Research and Development bei PepsiCo und President of Global R&D bei Takeda Pharmaceuticals. Bevor er in die Privatwirtschaft wechselte, war Dr. Khan Mitglied der Fakultät für Endokrinologie an der Mayo Clinic und der Medical School, wo er als Direktor der Diabetes-, Endokrinologie- und Ernährungsstudieneinheit tätig war. Außerdem leitete er Programme für Diabetes, Endokrinologie, Stoffwechsel und Ernährung in Minneapolis.

Dr. Khan ist Mitglied des Verwaltungsrats von Reckitt Benckiser und der saudischen Behörde für Forschung, Entwicklung und Innovation (RDIA), geschäftsführender Vorsitzender von Life Biosciences, Mitglied des saudischen Lenkungsausschusses für die nationale Biotechnologiestrategie und Vorsitzender des Fachbeirats für Hochtechnologie des National Institute of Standards and Technology (NIST) der Vereinigten Staaten. Dr. Khan schloss sein Medizinstudium an der School of Medicine der University of Liverpool in England ab und absolvierte eine Weiterbildung für klinische Endokrinologie und Ernährungswissenschaften an der Fakultät für Medizin und Ernährungswissenschaften der University of Minnesota, Minneapolis. Er ist Fellow des Royal College of Physicians in London, Fellow des American College of Endocrinology und Elected Fellow in der Abteilung für Pharmakologie der Universität Oxford.

Early Bird Preise enden bald!

Der Frühbucherpreis für die Tickets für den Rejuvenation Startup Summit (10.-11. Mai) gilt noch bis Freitag, 1. März 2024. Verpassen Sie es nicht, bevor es zu spät ist.

Über den Rejuvenation Startup Summit 2024

Der Rejuvenation Startup Summit (Berlin, 10.-11. Mai 2024), der von der Forever Healthy Foundation veranstaltet wird, ist eine lebendige Netzwerkveranstaltung, die die Entwicklung der Rejuvenation-Biotech-Industrie beschleunigen soll.

Rejuvenation/Longevity Biotech ist ein neuer, aufstrebender Bereich der Medizin. Dieser zielt auf die Vorbeugung und Umkehrung von Alterskrankheiten ab, indem sie deren gemeinsame Ursache, den Alterungsprozess selbst, in Angriff nimmt. Rejuvenationtherapien zielen darauf ab, altersbedingte zelluläre Veränderungen wie molekularen Abfall, Verkalkung, Gewebeversteifung, Verlust der Stammzellenfunktion, genetische Veränderungen und beeinträchtigte Energieproduktion rückgängig zu machen oder zu reparieren.

Der Summit bringt Start-ups, Longevity-Investoren und Forscher zusammen, die an der Gründung eines Start-ups interessiert sind oder sich einem solchen anschließen möchten - alle mit dem Ziel, Therapien zu entwickeln, die die gesunde menschliche Lebensspanne erheblich verlängern.

Weitere Informationen unter: www.forever-healthy.org/summit/

Über die Forever Healthy Foundation

Die Forever Healthy Foundation ist Michael Greve's private, humanitäre Initiative mit dem Ziel den Wandel zu einer Welt ohne altersbedingte Krankheiten zu beschleunigen. Zu den Aktivitäten von Forever Healthy gehören die Ausrichtung des jährlichen Rejuvenation Startup Summit, die Finanzierung anwendungsnaher Forschung zu den Ursachen des Alterns und die Bereitstellung evidenzbasierter Bewertungen aktueller Rejuvenationtherapien. Greves Venture Capital-Unternehmen Kizoo, das Gründung, Mentoring und Finanzierung von Rejuvenation-Biotech-Start-ups unterstützt, ist inzwischen ebenfalls Teil der Initiative. Zu den Beteiligungen zählen Cellvie, Cyclarity, Revel, Elastrin, LIfT und MoglingBio.

Weitere Informationen unter: www.forever-healthy.org

Für kostenlose Pressetickets wenden Sie sich bitte an:

Frank Schueler, COO Forever Healthy Foundation

fs@forever-healthy.org

