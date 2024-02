Zahlreiche Preisnachlässe haben die Marge von Tesla im vergangenen Jahr einbrechen lassen. Auch 2024 will der E-Autopionier weiterhin Rabatte gewähren, Elon Musk warnte jedoch vor einem langsameren Absatzwachstum. Derweil sollen die Kapitalausgaben weiter steigen. Tesla könnte nun reagieren und damit in die Fußstapfen von Meta, Microsoft und Co treten.Wie bei zahlreichen Big-Tech-Konzernen könnten nun auch bei Tesla Entlassungen bevorstehen. Davon berichtete am Mittwoch zumindest Bloomberg. Wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...