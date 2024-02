Der Bankensektor ist am Mittwoch erneut ins Straucheln geraten. Nachdem die New York Community Bancorp (NYCB) den Anlegern bereits in der letzten Woche Sorgenfalten ins Gesicht zeichnete, stehen nun weitere Firmen aus dem Sektor unter Druck. Die Papiere deutscher Bankhäuser verzeichneten teils kräftige Verluste.

