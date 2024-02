Frankfurt (ots) -Die HCC AG (The Healthcare Company AG) hat ihre Beteiligung an der Kirchhundem 1. Objektgesellschaft mbH & Co KG an den internationalen Investmentfonds Sienna veräußert. Diese Transaktion markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung und Expansion der HCC und ihrem Konzept für die Kids Health Group.Mit dem Konzept einer innovativen "Kinder-Reha 2.0" fokussiert die Kids Health Group die Behandlung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Adipositas. Die KHG Kirchhundem gilt als das Pilotprojekt der Kids Health Group. Der Verkauf ist ein wichtiger Schritt in der Förderung der Gesundheit unserer jüngsten Generation und unterstreicht das Engagement der HCC für Nachhaltigkeit und eine gesündere Zukunft.Die Sienna Real Estate soll die Liegenschaft nach dem Kauf direkt an einen Artikel 9 Fonds weitergeben, der von der renommierten IntReal (International Real Estate KVG mbH) geführt wird. Die langfristige Vision ist es, bis Ende 2025 insgesamt zehn weitere Einrichtungen für Kinder und Jugendliche mit Adipositas zu eröffnen. Dieser ambitionierte Plan wird dazu beitragen, die Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen entscheidend zu verbessern und ihnen die bestmögliche Unterstützung für eine gesunde Zukunft zu bieten.Die HCC AG ist stolz darauf, ihren Beitrag zur Bekämpfung der wachsenden Problematik von Adipositas bei Kindern und Jugendlichen zu leisten und freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sienna und Intreal in diesem wichtigen Vorhaben.Über die HCC AG: Die HCChat sich auf die Immobilien spezialisiert, bei denen andere Marktteilnehmer keine Perspektive mehr sehen. Die HCC entwickelt Konzepte, bevorzugt aus dem Gesundheitswesen und setzt diese dann für den jeweiligen Betreiber um. Zur Unternehmensstrategie gehört auch die spätere Beteiligung an den Betriebsgesellschaften. Die im Portfolio befindlichen Immobilien sind am Markt sehr begehrt, institutionelle Investoren kaufen bereits in einem frühen Stadium einen Teil der neu gewidmeten Objekte, die anderen Immobilien werden über einen Art. 9 ESG Fonds im Bestand gehalten. The Healthcare Company AG hat ihren Sitz in Frankfurt/Main.Pressekontakt:The Healthcare Company AGKirsten Paulkp@hcc-ag.dewww.hcc-ag.deOriginal-Content von: The Healthcare Company AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173158/5709818