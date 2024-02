Am Abend hat die Deutsche Börse neue Zahlen publiziert. Die Nettoerlöse liegen bei 5,08 Milliarden Euro (+17 Prozent), das EBITDA steigt ebenfalls um 17 Prozent auf 2,94 Milliarden Euro an. Die Analysten der Deutschen Bank sprechen von soliden Zahlen. 2024 will die Börse ihre Erlöse auf 5,6 Milliarden Euro steigern und ein EBITDA von mehr als 3,2 Milliarden ...

