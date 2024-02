München (ots) -Gestern Abend wurde das Oscar®-nominierte Drama im Rahmen eines Special Screenings in Anwesenheit des Filmteams im Delphi Filmpalast in Berlin vorgestellt. Neben Autor und Regisseur Jonathan Glazer, den Haupdarsteller:innen Sandra Hüller und Christian Friedel sowie den Nebendarsteller:innen Imogen Kogge und Ralph Herforth war auch die Produzentin Ewa Puszczynska anwesend. Ebenfalls unter den Premierengästen waren Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, und Dr. Felix Klein, Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus.Im Anschluss an die Vorführung wurden in einem Panel mit der Filmwissenschaftlerin Dr. Lea Wohl von Haselberg, dem Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees Christoph Heubner, dem Historiker Prof.i.R. Dr. Michael Wildt und der Vorstandsvorsitzenden der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) Dr. Andrea Despot die historischen Hintergründe und deren filmische Umsetzung genauer besprochen.THE ZONE OF INTEREST wird am 29. Februar 2024 in den deutschen Kinos starten.Eindrucksvoll und mit scharfem Blick vermittelt Regisseur Jonathan Glazer ("Under the Skin - Tödliche Verführung", "The Fall") in THE ZONE OF INTEREST die Banalität des Bösen und das Grauen des Holocausts, ohne es explizit zu zeigen. In den Hauptrollen des komplett auf Deutsch gedrehten Films brillieren Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls", "Toni Erdmann") und Christian Friedel ("Das weiße Band", "Elser - Er hätte die Welt verändert").Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Glazer ("Under the Skin - Tödliche Verführung", "The Fall") ließ sich für den Film von dem gleichnamigen Buch des verstorbenen Autoren Martin Amis inspirieren. Sein Film beleuchtet die Schrecken des Holocaust aus der Perspektive von Rudolf und Hedwig Höß, dem Kommandanten von Auschwitz und seiner Familie, die in ihrem Bilderbuchheim Mauer an Mauer mit dem Vernichtungslager ein äußerst privilegiertes Leben führen.Rudolf Höß wird portraitiert von Christian Friedel ("Das weiße Band", "Elser - Er hätte die Welt verändert"). In der Rolle von Höß' Frau Hedwig brilliert Sandra Hüller ("Anatomie eines Falls", "Toni Erdmann"). Das Produktionsdesign stammt von Chris Oddy ("Under the Skin - Tödliche Verführung"), Kameramann ist der vielfach preisgekrönte DOP Lukasz Zal ("Ida", "Cold War - Der Breitengrad der Liebe"). Der Film wurde in Polen gedreht.Pressekontakt:Print/Radio/TV:Just PublicityAnja Oster & Linda HeckelE-Mail: info@just-publicity.comTel: 030 - 263 95 95 90Online-PR:Nina SchattkowskyTel.: 030 / 12 08 74 85 0E-Mail: info@just-publicity-online.comOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/5709876