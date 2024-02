FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.02.2024 - 11.00 am



- JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 576 (583) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS REDROW TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 721 (774) PENCE - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 630 (610) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS ALPHA FINANCIAL CONSULTING TARGET TO 420 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/SOCGEN CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'HOLD' (BUY) - UBS CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1500 (1560) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 10000 (10500) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken