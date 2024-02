© Foto: picture alliance / dpa - dpa-Bildfunk



Die dänische Großreederei Maersk hat im vierten Quartal einen starken Gewinneinbruch erlitten und sieht sich nicht in der Lage, eine positive Prognose für das Jahr 2024 abzugeben. Die Aktie geht daraufhin auf Talfahrt.Die Aktien der dänischen Reederei Maersk sind am Donnerstag stark gefallen, nachdem das Schifffahrtsunternehmen vor einer "hohen Unsicherheit" in seiner Gewinnprognose für 2024 gewarnt hatte. Probleme im Roten Meer und ein Überangebot an Schiffen wurden als Hauptgründe für den pessimistischen Ausblick genannt. Maersk sah sich daraufhin gezwungen, seine Aktienrückkäufe auszusetzen, woraufhin die Aktie im frühen Handel um mehr als 14 Prozent einbrach. Die Unsicherheit darüber, …