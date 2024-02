Die meistgehandelten Produkte: DAX-Bullen dominieren. Optimismus bei Airbus, Arm und Silber

Der DAX® setzt zum Handelsstart seine Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Das hohe Handelsvolumen der letzten Tage deutet darauf hin, dass Anleger das Allzeithoch genutzt haben um ihre Buchgewinne zu realisieren. Im Laufe des Tages werden die Erstanträge zur US-Arbeitslosenunterstützung mit Spannung erwartet. Unter den an der Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten dominieren Calls auf den DAX®.

Die Erhöhung der Umsatzprognose der amerikanischen Arm Holding veranlasste Anleger ebenfalls in K.o.-Long-Produkte zu investieren. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen standen Calls auf Airbus, Boradcom und Air Liquide am heutigen Vormittag im Fokus. Mit Faktor-Optionsscheinen setzen Anleger heute vor allem bei SAP, Merck und SMA Solar auf weitere Kursgewinne.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HD20Q2 3,9 16884,50002 Punkte 16517,633539 Punkte 37,28 Open End DAX ® Call HD26MS 0,5 16884,50002 Punkte 16888,181319 Punkte 151,44 Open End Arm Holding Call HD203Z 2,34 77,01 USD 68,348995 USD 10,36 Open End Silber Call HD24Z8 0,29 22,275 USD 22,043436 USD 69,16 Open End Arm Holding Call HD2HPJ 2,21 77,01 USD 70,035748 USD 16,44 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 09:20 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC37PR 19,96 16899,01 Punkte 15000,00 Punkte 8,4 12.03.2024 Airbus SE Call HC9GU3 1,02 150,06 EUR 155,00 EUR 14,57 18.09.2024 Air Liquide S.A. Call HC7J7P 1,27 170,36 EUR 180,00 EUR 13,43 18.06.2025 DAX ® Call HD04GR 12,45 16899,01 Punkte 17000,00 Punkte 13,41 17.12.2024 Broadcom Call HD1KLN 2,74 1257,14 USD 1350,00 USD 46,91 13.03.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 09:32 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HD1NE1 10,33 16906,00001 Punkte 16248,197985 Punkte 25 Open End Merck KGaA Long HC15YY 4,27 150,725 EUR 99,827006 EUR 3 Open End DAX ® Short HC7FDH 3,14 16904,50001 Punkte 17768,554462 Punkte -20 Open End SAP SE Long HC6WP2 16,79 169,08 EUR 84,027333 EUR 2 Open End SMA Solar AG Long HC33DG 0,99 50,625 EUR 33,942516 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 08.02.2024; 09:47 Uhr

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!