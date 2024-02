Berlin (ots) -- Die italienische Küche ist mit 15,2 % die beliebteste Wahl für Paare am Valentinstag, gefolgt von traditionell deutscher Küche mit 6,4 % und asiatischen Spezialitäten mit 4,9 %.- Erstaunliche 44 % der Buchungen erfolgten online und nur 0,5 % vor Ort.- Der Valentinstag ist einer der umsatzstärksten Tage für die Gastronomie.DISH gibt wertvolle Einblicke in die Art und Weise, wie der Valentinstag in Deutschland gefeiert wird und unterstreicht die Bedeutung der Online-Präsenz für die Gastronomie. Mit der Vorliebe für eine breite Palette an landestypischen Küchen und der Neigung zu spontanen sowie geplanten Reservierungen haben Gastronomen die Möglichkeit, diesen Tag zu einem besonderen Erlebnis zu für ihre Gäste zu machen.Die Analyse gibt Aufschluss darüber, wie intensiv der Valentinstag für die Gastronomie ist und wie Paare diesen Tag für sich planen. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Vorlieben, bevorzugte Landesküchen und Buchungsgewohnheiten.Die Daten von DISH enthüllen außerdem, dass 23 % der Paare ihre Reservierung sehr kurzfristig vornehmen. Dies unterstreicht die Bedeutung für Gastronomen, auch kurzfristig Kapazitäten für Paare bereitzuhalten. Eine signifikante hohe Anzahl an Reservierung bestätigt den Valentinstag als einen der umsatzstärksten Tage für die Branche und betont die Notwendigkeit für Restaurants, sich auf diesen Tag mit speziellen Angeboten, Menüs und Dekorationen vorzubereiten.Zur Untersuchung:Die Daten stehen unter https://www.dish.co/DE/de/blog/valentinstag-gastronomie/ zur Verfügung. Die Grafiken, die auf exklusiven Daten von DISH basieren, fassen die Ergebnisse der Analyse zusammen.Über DISH:Das METRO Tochterunternehmen DISH Digital Solutions entwickelt unter der Marke DISH digitale Lösungen für die Gastronomie. Dazu gehören ein Online-Reservierungs- und Bestelltool sowie eine Anwendung zur Erstellung einer professionellen Restaurant-Website. Auch das cloudbasierte Kassensystem DISH POS zählt seit März 2022 zum Portfolio.Metro-Straße 140235 DüsseldorfDeutschlandTelefon: +49 211 9699980https://www.dish.co/DE/de/Pressekontakt:Colorful Chairs GmbH+49 30 7600 699 52partner@colorfulchairs.deOriginal-Content von: DISH Digital Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173469/5709979