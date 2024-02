Berlin (ots/PRNewswire) -Das Online-Magazin GamingGadgets.de ist seit 2012 eine Anlaufstelle für Zocker, die sich über Trends und Zubehör informieren möchten. Neben Games, die alle Altersgruppen ansprechen, gibt es auf dem Portal auch fundierte Informationen zur iGaming-Szene.Auf GamingGadgets.de (https://gaminggadgets.de/online-casinos/ohne-limit) wird beispielsweise sachlich-kritisch über Online-Spielotheken ohne Limit berichtet und nicht nur Werbung gemacht. Genauso sieht es mit den inzwischen über 250 getesteten Gadgets und über 450 Spiele-Reviews aus, die auf der Seite erschienen sind.Trotz des Hypes rund um die Künstliche Intelligenz wird GamingGadgets.de weiter an einem Redaktionsteam aus echten Experten festhalten. Fünf Autoren und Autorinnen schreiben fest für das digitale Magazin.GamingGadgets.de in Zahlen: 12 Jahre, 8000 Artikel und 1 Millionen LeserIn der sich immer schneller drehenden Gaming-Welt versucht das Autoren-Team von GamingGadgets.de den Überblick zu behalten. So entstehen täglich News zu Trendthemen rund um Releases oder Features von Spielen und Konsolen.Ziel der Redaktion ist es, tiefer über die aktuell relevanten Themen zu berichten, als es andere Medien tun. Dazu trägt die Expertise des Teams bei, denn alle sind selbst passionierte Zocker und können daher oft Einblicke geben, die in anderen Berichten, die oft nur auf klickstarke Überschriften aus sind, zu kurz kommen.In den 12 Jahren, die GamingGadgets.de schon am Markt vertreten ist, sind über 8000 Artikel erschienen, die über 1 Millionen Leser erreicht haben. Neben News gibt es auch viel Evergreen-Content, der jährlich immer wieder geklickt wird. Die GamingGadgets.de-Redaktion versucht hier, gleichermaßen ein neues Publikum als auch die Stammleserschaft anzusprechen.Werbung als einziges GeschäftsmodellDie Refinanzierung des Angebotes erfolgt bisher ausschließlich über Werbung. Neben Werbebannern gibt es auch immer wieder entsprechend gekennzeichnete Kooperationen, mit denen GamingGadgets.de seine Reichweite monetarisieren kann.Andere Medien bieten die Möglichkeit von kostenpflichtigen Abos, um beispielsweise Werbeanzeigen auszuschalten. GamingGadgets.de setzt stattdessen auf ein komplett kostenloses Angebot mit moderater Werbeintensität.Obwohl es sicherlich Inhalte gibt, die sich besser als andere monetarisieren lassen, gibt es bei GamingGadgets.de keine Häufung von Beiträgen mit Produktfokus und hoher Verkaufsintentiton.Stattdessen stehen besonders die News im Vordergrund. So berichtete GamingGadgets.de beispielsweise schon frühzeitig über das neue Survival-Spiel Palworld und versucht immer mit neuesten Informationen einen Schritt früher dran zu sein als andere Medien.Künstliche Intelligenz in der News-Branche weiter schwierigDas über die Jahre eng zusammengewachsene Expertenteam von GamingGadgets.de schreibt jeden Beitrag auf dem Blog nach wie vor händisch. Das ist auch nicht verwunderlich, weil KI-Tools bei News auf keine gute Datenbasis zugreifen können.Theoretische Einsatzmöglichkeiten würden sich bei GamingGadgets.de aber im Evergreen-Bereich ergeben. Hier müsste die Redaktion aber etwaigen KI-generierten Content genau gegenlesen, um zu vermeiden, dass es zu Fehlinformationen kommt.Darüber hinaus ist fraglich, wie transparent damit umzugehen ist, dass KI-Content zum Einsatz kommt. Manche Medien sind dazu übergegangen, entsprechende Kennzeichnungen vorzunehmen. Bei GamingGadgets.de fehlen diese bisher, weil eben alle Inhalte manuell erstellt werden.Das Games-Jahr 2024 wird spannendDie Ideen zum Schreiben werden dem Team von GamingGadgets.de aber auch ohne KI-Einsatz nicht ausgehen. Mit Manor Lords, City Skylines II, Pacific Drive und Diablo IV werden zahlreiche Releases erwartet.Weiter gedulden werden sich die Fans jedoch bei GTA VI, dessen Veröffentlichung erst im Jahr 2025 erfolgen wird. Doch abseits von den großen Releases wird sich mit Sicherheit auch immer etwas in der eSport- und Streamer-Szene tun, wo GamingGadgets.de ebenfalls ausgewählt berichtet.Auch auf dem Konsolenmarkt könnte sich einiges tun. Gerüchten zufolge könnte eine neue Generation der Nintendo Switch das Licht der Welt erblicken. Auch im Nintentdo-Universum ist GamingGadgets.de immer gut informiert und wird mit Sicherheit über etwaige Neuerungen berichten.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2337293/Gaming_Gadgets.jpgpresse@gaminggadgets.deKontakt:Elisabeth Müller+4917660067002presse@gaminggadgets.de View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gaminggadgetsde-news-seite-fur-die-gaming-szene-setzt-weiterhin-auf-echte-autoren-statt-ki-302057375.htmlOriginal-Content von: Gaming Gadgets, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173470/5709999