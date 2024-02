BERLIN (dpa-AFX) - Die Gasspeicherbetreiber sind zuversichtlich, dass die Speicher auch im laufenden Jahr wieder zu 100 Prozent gefüllt werden können. "Eine erneut vollständige Befüllung der Gasspeicher vor dem kommenden Winter 2024/2025 ist möglich", berichtete der Branchenverband Ines am Donnerstag in Berlin. Im laufenden Winter war am 5. November 2023 ein Füllstand von 100 Prozent erreicht worden.

Am Mittwochmorgen waren die Erdgasspeicher in Deutschland zu knapp 74 Prozent gefüllt. Trotz der Kältewelle im Januar bewege sich der Füllstand damit über dem historischen Mittelwert, so der Verband weiter. Die gesetzliche Füllstandsvorgabe von 40 Prozent zum 1. Februar sei übererfüllt worden. Der Verband rechnet selbst bei extrem kalten Temperaturen nicht mehr mit einer umfangreichen Entleerung der Gasspeicher im laufenden Winter.

Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann betonte die Bedeutung der Speicher für die Gasversorgung. "In der Kälteperiode im Januar wurde über die Hälfte des in Deutschland benötigten Gases aus Speichern bereitgestellt", sagte er laut Mitteilung./tob/DP/jha

