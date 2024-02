EQS-News: PUMA SE / Schlagwort(e): Personalie

Julie Legrand wird PUMAs Senior Director Global Brand Strategy



08.02.2024 / 12:44 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Julie Legrand wird PUMAs Senior Director Global Brand Strategy Herzogenaurach, 8. Februar 2024 - Das Sportunternehmen PUMA hat Julie Legrand (43) zum Senior Director Global Brand Strategy ernannt. In dieser Rolle wird sie eine wichtige strategische Priorität des Unternehmens, die Steigerung der Markenbegehrlichkeit, umsetzen. Julie, die direkt an den Vice President Brand & Marketing Richard Teyssier berichten wird, hat 20 Jahre Erfahrung im Marketing und Brand Management. Zuletzt war sie Global Brand Director bei H&M, davor hatte sie verschiedene Führungspositionen im Marketing und Brand Management bei Procter & Gamble inne. "Mit Julie haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit gefunden, die unsere globale Markenstrategie leiten wird", sagt Richard Teyssier. "Sie wird unsere Strategie definieren und umsetzen, um die Marke sichtbarer zu machen und die Wahrnehmung der Marke zu stärken." Die Besetzung der Position folgt auf die im Juni getroffene Entscheidung, das globale Brand Management die Marketingorganisation von Boston nach Herzogenaurach zu verlagern. Anfang 2023 hat PUMA seine strategischen Prioritäten gestärkt und die Steigerung der Markenbegehrlichkeit als strategische Priorität für das Wachstum des Unternehmens definiert. "PUMA ist eine der bekanntesten Marken in der Sportindustrie mit einer unglaublichen Geschichte," sagte Julie Legrand. "Ich bin sehr stolz darauf, die Positionierung der Marke und das Markenbewusstsein bei den Konsument*innen weiter zu verbessern und freue mich darauf, mit dem Team in Herzogenaurach zusammenzuarbeiten und die Markenbegehrlichkeit von PUMA zu steigern." Medienkontakt: Robert-Jan Bartunek, PUMA Corporate Communications, robert.bartunek@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance- und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running & Training, Basketball, Golf und Motorsport. PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.



