Mit zwei neuen Late-Night-Shows und der zweiten Staffel "Neo Ragazzi" startet ZDFneo im April eine Show-Offensive. Sophie Passmann und Tommi Schmitt sind mit ihrer Talkshow zurück und Comedian Aurel Mertz und Schauspieler Edin Hasanovic präsentieren mit "Neo Tropic Tonight" und "Edins Neo Night" ihre eigenen Late-Night-Shows. Außerdem geht "MAITHINK X - Die Show" mit Dr. Mai Thi Nguyen Kim in eine neue Staffel.ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda: "Mit 'Edins Neo Night', 'Neo Tropic Tonight' und neuen Folgen 'Neo Ragazzi' bauen wir ab April 2024 den Show-Kosmos von ZDFneo weiter aus: Schauspieler Edin Hasanovic schlüpft erstmalig in die Rolle des Late-Night-Hosts und Aurel Mertz punktet mit erfrischend schlagfertigem Humor und Aktualität. Gemeinsam mit Dr. Mai Thi Nguyen-Kim, Tommi Schmitt und Sophie Passmann bringen sie junge Perspektiven ins Programm und Unterhaltung auf ein neues Level. Ich freue mich auf die geballte Show-Power in ZDFneo!"Zwei neue Late-Night-Shows sowie neue Staffel "Neo Ragazzi" in ZDFneo"Neo Tropic Tonight" ist eine neue Late-Night-Show mit Aurel Mertz, die Comedy mit gesellschaftlicher Relevanz kombiniert. Comedian Aurel Mertz begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer in seinem Studio und ordnet die Nachrichtenlage der Woche in seiner bissigen, aber gut gelaunten Art ein. Er wird das Publikum in Einspielern, die von "unterhaltsamer Blödsinn zum Lachen" bis "informativer Blödsinn zum Lachen" reichen, mit auf eine Reise des Eskapismus nehmen. Abgerundet wird die Show von offenen und kurzweiligen Wohlfühlgesprächen, die Aurel mit seinen Gästen führt. Die sechs Folgen der ersten Staffel "Neo Tropic Tonight mit Aurel Mertz" laufen ab 4. April 2024, immer donnerstags um 23.00 Uhr in ZDFneo. Am Ausstrahlungstag sind sie ab 20.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Mit "Edins Neo Night" feiert Edin Hasanovic Premiere als Host seiner eigenen Late-Night-Show. Es wird rasant, dynamisch, unkompliziert, emotional, ehrlich und leidenschaftlich. Im Studio begrüßt er prominente Gäste und aktuelle Musik-Acts, um mit ihnen zu singen, zu tanzen und zu spielen. Gemeinsam mit seiner eigenen Band haut Edin Woche für Woche auf die Entertainment-Pauke. Bekannt ist der Schauspieler und Grimme-Preisträger unter anderem aus dem oscarprämierten Film "Im Westen Nichts Neues". Die sechs Folgen der ersten Staffel "Edins Neo Night - Late-Night-Show mit Edin Hasanovic" laufen ab 28. April 2024, immer sonntags um 22.15 Uhr in ZDFneo. Vorab sind sie samstags ab 20.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Außerdem geht die Talkshow "Neo Ragazzi" mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt in die zweite Runde. Wöchentlich treffen sie Gäste aus Popkultur, Sport, Musik, Internet, Politik und Schauspiel. Im Vordergrund der 45-minütigen Sendung steht der gemeinsame Spaß am Gespräch und unkonventionellen Themen. Die sechs Folgen der zweiten Staffel "Neo Ragazzi" laufen ab 25. April 2024, 22.15 Uhr, immer donnerstags in ZDFneo und sind am Ausstrahlungstag ab 10.00 Uhr in der ZDFmediathek verfügbar.Neue Staffel "MAITHINK X - Die Show"Auch die Wissenschaftssendung "MAITHINK X - Die Show" geht in eine neue Runde. Dr. Mai Thi Nguyen-Kim ist aus der Elternzeit zurück und präsentiert ab 18. Februar 2024, sonntags um 22.15 Uhr in ZDFneo, in sechs Folgen wissenschaftliche Inhalte mit guter Laune und Haltung.

Mainz, 8. Februar 2024