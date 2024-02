DJ Fonds verkauft für Milliarden Aktien von Shell, BP und Total

Von Christian Moess Laursen

AMSTERDAM (Dow Jones)--Einer der größten Pensionsfonds in den Niederlanden, PFZW, hat alle seine Anteile an Shell, BP und Totalenergies verkauft. Der Fonds begründete den Schritt damit, dass die Ölkonzerne nicht schnell genug in den Wechsel von fossilen zu kohlenstoffarmen Brennstoffen investieren.

PFZW, das Ende 2023 rund 256 Milliarden US-Dollar verwaltete, erklärte, dass sich der Gesamtwert der verkauften Aktien auf 2,8 Milliarden Euro beläuft und Beteiligungen an 310 Unternehmen im Öl- und Gassektor umfasst.

Die Veräußerungen markieren den Abschluss eines zweijährigen Engagements mit Öl- und Gasunternehmen, um jene dazu zu bringen, nachprüfbare Umstellungspläne vorzulegen, die das Ziel des Pariser Klimaabkommens unterstützen, so der Fonds.

"Die meisten unserer Investitionen in fossile Brennstoffe wurden nun verkauft, da diese Unternehmen keine ausreichenden Schritte beim Übergang zu einem saubereren Energiemix unternommen haben", so der Fonds.

Sieben börsennotierte Öl- und Gasunternehmen werden im Portfolio verbleiben, darunter Galp, Neste und OMV, die der Fonds als Vorreiter der globalen Energiewende bezeichnet.

Shell, BP und Totalenergies antworteten nicht sofort auf Anfragen von Dow Jones Newswires.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2024 06:55 ET (11:55 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.