Paris, Frankreich (ots) -Expleo Group erzielt drittes Jahr in Folge Wachstum und Profitabilität dank anhaltender Nachfrage nach Engineering- und DigitalisierungskompetenzExpleo, globaler Anbieter von Ingenieur-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, hat im Geschäftsjahr 2023 sein Wachstum fortgesetzt und die Rentabilität verbessert.Das Unternehmen konnte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent auf 1,386 Milliarden Euro steigern. Darüber hinaus hat Expleo seine hohe Rentabilität beibehalten, mit einem EBITDA (IFRS16) von 148 Millionen Euro, was einer Steigerung von 17 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht. Die Marge übertraf erneut 10 Prozent.Langfristige Strategie hält Wachstum aufrechtSeit der Einführung seiner Transformationsstrategie im Jahr 2020 hat Expleo drei Jahre in Folge ein starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität erzielt. Trotz schwieriger Bedingungen in vielen Schlüsselbranchen hielt die langfristige Wirkung dieser Strategie an. Sie legt den Schwerpunkt auf Diversifizierung, Innovation und digitale Fähigkeiten und war verantwortlich für diesen positiven Wachstumskurs im Jahr 2023.Durch die globale Organisation von Expleo befinden sich die heute mehr als 19.000 Expertinnen und Experten in strategischen Positionen, wo ihre kosteneffizienten und führenden Digital- und Technologiekompetenzen von Kunden nachgefragt werden.Nachhaltige Innovation für mehr WachstumFür 2024 strebt Expleo ein zweistelliges organisches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr an. Dies soll durch eine weitere Diversifizierung und die Konzentration auf wachstumsstarke Bereiche erreicht werden. Kunden sollen dabei unterstützt werden, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und Innovationen in ihren Transformationsprogrammen zu fördern.Expleo wird auch weiterhin in nachhaltige Innovationen investieren, wobei alle F&E-Projekte von Expleo auf mindestens ein UN-Ziel für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind, um eine sinnvolle Wirkung sicherzustellen. Ein globaler Hackathon, der allen Mitarbeitenden offensteht, fördert Innovationen und identifiziert neue potenzielle Projekte und Initiativen in den Bereichen Net Zero und generative KI.Ein wachsendes globales Netzwerk von Expertinnen und ExpertenUm seine Ziele für 2024 und darüber hinaus zu erreichen, wird Expleo weiterhin in die Ausbildung und Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden investieren. Außerdem wird Expleo 2024 konzernweit 6.000 neue Fachkräfte einstellen, um seine Kompetenzen in stark nachgefragten Bereichen wie KI, Digital Engineering, Cybersicherheit und Softwareentwicklung zu stärken und auszubauen.Rajesh Krishnamurthy, CEO von Expleo, kommentiert: "Die Marktbedingungen haben uns zwar vor Herausforderungen gestellt, aber wir haben eine robuste und widerstandsfähige Organisation geschaffen, die sich auf erstklassige Ingenieurs-, Technologie- und Beratungskompetenz stützt, wodurch wir uns besser entwickelt haben als der Branchendurchschnitt. 2024 beginnen wir auf dieser Basis einen neuen Zyklus, um weiteres Wachstum zu erzielen. Wir werden die neuesten Fähigkeiten in Bereichen wie generativer KI und nachhaltiger Innovation nutzen, um unsere Kunden bei der Umsetzung von Programmen für eine intelligentere, sicherere und grünere Zukunft zu unterstützen.Über ExpleoExpleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurs-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Unternehmen partnerschaftlich in ihrer Geschäftstransformation begleitet und sie bei der Realisierung operativer Spitzenleistungen und zukunftssicherer Geschäftstätigkeiten unterstützt.Expleo profitiert von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Qualitätssicherung von Informationssystemen.Es ist das Bestreben der Expleo Group, bei jedem Schritt des Wertschöpfungsprozesses Innovationen voranzutreiben, wobei sie auf fundierte Branchenkenntnisse und umfassendes Fachwissen in Bereichen wie KI-Engineering, Digitalisierung, Hyperautomatisierung, Cybersicherheit und Datenwissenschaft aufbaut.Als Unternehmen, das Wert auf Verantwortungsbewusstsein und Diversität legt, verpflichtet sich die Expleo Group dazu, ihren Geschäften mit Integrität nachzugehen und auf mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Gesellschaft hinzuarbeiten. Expleo verfügt global über eine weitreichende Präsenz, mit über 19.000 hochqualifizierten Expertinnen und Experten, die in 30 Ländern Mehrwert schaffen und einen Umsatz von über 1,4 Milliarden Euro erwirtschaften.Weitere Informationen finden Sie unter expleo.com.