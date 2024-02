Die im SDAX gelistete Deutsche Pfandbriefbank (pbb) gerät an der Börse immer stärker unter Druck. Die Aktie markiert am Donnerstag ein neues Allzeittief, die Anleihen der pbb kollabieren geradezu. Schuld ist das Engagement der Bank am US-Markt für Gewerbeimmobilien. Die Bank versucht, die Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Die von den Folgen der Immobilienkrise getroffene Deutsche Pfandbriefbank (pbb) versuchte Sorgen von Anlegern zu zerstreuen, dass die Finanzlage instabil sei. Die pbb pocht darauf, ...

