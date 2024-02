56 talentierte junge Sängerinnen und Sänger wurden ausgewählt, um im nächsten Juni den ersten Preis in Höhe von 50.000 Euro bei der Mirjam Helin Competition in Helsinki (Finnland) zu erringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240208189259/de/

One of the 2019 winners Johanna Wallroth singing with the Finnish Radio Symphony Orchestra and conductor Hannu Lintu. Photo by Heikki Tuuli.