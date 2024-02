Hamburg (ots) -Überwachungskameras behalten das Zuhause im Auge. Doch welche Wächter filmen gut und gucken wirklich genau hin? COMPUTER BILD hat aktuelle Geräte getestet.Um den smarten Wachtposten bewarben sich mit Aqara, Bosch, Eufy, Eve und Ring Indoor fünf Modelle für den Innenbereich. Hinzu kamen mit Arlo, Philips Hue und Ring Stick Up Cam drei Lösungen, die zusätzlich draußen aufpassen können.Im Alltag, etwa beim Abruf der Videobilder oder beim Justieren der Überwachung, punkteten besonders die Apps von Eufy und Arlo mit aufgeräumten Menüs. Die meisten Kameras im Test filmten in Full HD (1920 x 1080 Pixel), bei Arlo und Aqara war die höhere 2K-Auflösung möglich (bis zu 2688 x 1520 Pixel). Das toppte nur die Eufy mit ihrer 4K-Auflösung und satten 3840 x 2160 Pixeln. Alle Kandidaten nahmen sowohl am Tag als auch nachts ohne Probleme auf. Im Sichttest gab es aber deutliche Unterschiede: Tagsüber fing Eufy die mit Abstand besten Bilder ein. Auch Arlo lieferte scharfe und detailreiche Aufnahmen, Bewegungen wirkten flüssig. Da konnte der Rest nicht mithalten: Videos wirkten oft verschwommen und verpixelt. Prima: Alle Kameras erkannten Bewegungen zuverlässig.Fazit: Die besten Innenkameras kommen von Eufy und Aqara. Wer einen Outdoor-Wächter will, greift zur Arlo, die aber aufgrund ihres Abo-Modells ziemlich teuer ist.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 4/2024, die ab 9. Februar 2024 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor.Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHRainer SchuldtE-Mail: rschuldt@computerbild.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5710319