Würzburg (ots) -- Premiere für die bundesweite "XXXL Valentinstags-Aktion" in den Restaurants der XXXLutz Möbelhäuser- Paare erhalten das zweite Hauptgericht und zwei Gläser Frizzante gratis- Die Aktion ist für zwei Personen vom 14. bis 16. Februar 2024 in den deutschen XXXL Restaurants gültigDie deutschen XXXL Restaurants laden erstmals zur "XXXL Valentinstags-Aktion" ein. Vom 14. bis 16. Februar 2024 erhalten Paare in den hierzulande 57 Restaurants der XXXLutz Möbelhäuser das zweite Hauptgericht sowie zwei Gläser prickelnden Frizzante gratis. "Seit über 25 Jahren begeistern wir bei XXXLutz mit einer innovativen Erlebnisgastronomie. Wir freuen uns sehr, unseren Gästen in diesem Jahr eine ganz besondere Aktion am Valentinstag bieten zu können", sagt Andreas Haderer, Geschäftsführer der XXXLutz Gastronomie: "Unsere liebevoll dekorierten à la carte Restaurants mit Wohlfühl-Ambiente sind die perfekte Kulisse für unvergessliche kulinarische Momente zu zweit!"In den XXXL Restaurants können Paare bei einem gemeinsamen Essen in gemütlicher Atmosphäre wertvolle Zeit zu zweit genießen und den "Tag der Liebe" zelebrieren. Die Speisenkarte lässt dabei keine Wünsche offen und bietet eine große Auswahl an warmen und kalten Gerichten, von herzhaften Hofkultur-Burgern über saftige Steaks bis hin zu Klassikern wie dem beliebten XXXL Schnitzel. Bereits seit über zwei Jahren setzt die XXXLutz Gastronomie mit "hütthalers Hofkultur" erfolgreich auf Europas erstes Tierwohl-Projekt, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt. Auch Vegetarier und Veganer werden im XXXL Restaurant fündig und können beispielsweise knackige Salate oder Bowls genießen. "Wir wollen unseren Gästen etwas Besonderes bieten - und haben den Anspruch, Qualität und Geschmack mit allen Annehmlichkeiten und bestem Service zu verbinden", betont Andreas Haderer.Die XXXLutz Erlebnisgastronomie: XXXL-Genuss zum kleinen PreisMit einer großen Auswahl an saisonalen Speisen, einem Kuchenbuffet sowie köstlichen Kaffeespezialitäten lassen die XXXL Restaurants nicht nur am Valentinstag Herzen höherschlagen! An allen 57 Standorten in Deutschland überzeugt die XXXLutz Gastronomie Groß und Klein, ob mit einem reichhaltigen Frühstück, Mittagessen oder Snacks für zwischendurch. In bereits 8 XXXL Restaurants in Deutschland sorgt der wendige Bedienroboter "Lutzi" mit seinem Katzen-Gesicht für Begeisterung unter den Gästen und unterstützt das Servicepersonal mit seinen erstaunlichen Fähigkeiten. Doch das umfassende Servicekonzept geht weit über das Erlebnis vor Ort hinaus: Alle XXXL Restaurants nutzen mit "ReCup" und "ReBowl" Deutschlands größtes Mehrwegsystem für die Gastronomie - und dank der App "Too Good To Go" können XXXLutz Kundinnen und Kunden am Abend nicht verkaufte Speisen zu günstigen Preisen direkt in ihrem XXXL Lieblings-Restaurant abholen. Wer eine Freundschaftskarte besitzt, profitiert in den XXXL Restaurants zudem regelmäßig von attraktiven Gutscheinangeboten und Rabatten auf Speisen und Getränke und kann sich über kulinarischen Genuss zu besonders kleinen Preisen freuen.Die XXXL Restaurants laden herzlich ein, gemeinsam zu genießen und zu sparen! Die "XXXL Valentinstags-Aktion" für zwei Personen ist gültig vom 14. bis 16. Februar 2024 für alle Hauptgerichte aus der Speisekarte (ausgenommen Aktionspreise) und bezieht sich auf das günstigere Gericht. Es können keine Reservierungen entgegengenommen werden.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 26.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 47 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,75 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.