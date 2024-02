NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Donnerstag stabil auf ihren Rekordniveaus gehalten. Der S&P 500 steht inzwischen knapp unter der Marke von 5000 Punkten. Zugleich läuft die Berichtssaison auf vollen Touren und sorgt dabei für kräftige Bewegungen in Einzelwerten.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,03 Prozent auf 38 666,14 Punkte. Der breite S&P 500 zeigte sich mit minus 0,01 Prozent auf 4994,52 Zählern fast unverändert. Der stark mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 legte zugleich um 0,11 Prozent auf 17 775,32 Punkte zu./ck/he

