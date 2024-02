Assembly Biosciences (WKN: A117S1) kündigt wie erwartet die Umsetzung eines "Reverse Stock Splits" an. Unerfahrene Anleger reagieren verschreckt und schicken den Top-Favoriten zweistellig in die Tiefe. Für uns ist damit Zeit, aufzustocken. Am kommenden Montag wird die Assembly-Aktie erstmalig auf zusammengelegter Basis handeln. Anleger erhalten je zwölf Aktien eine neue; der theoretische Wert je Anteil erhöht sich damit gleichzeitig um das Zwölffache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...