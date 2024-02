© Foto: Melissa Erichsen - dpa



Die Kommentare des CEOs von TAG Immobilien lassen viele Marktbeobachter aufhorchen. Andere Branchenexperten sehen wenig Grund zu Panik.Die Immobilienpreise in Deutschland könnten um bis zu 30 Prozent unter ihren Höchststand von 2022 fallen, warnt Martin Thiel, Co-CEO von TAG Immobilien, einem der größten Vermieter des Landes, in einem Interview mit Reuters. Thiel skizziert ein tristes Bild des größten Wohnimmobilienmarktes Europas, der bereits einen Preissturz von rund zehn Prozent erlebt hat - den schlimmsten Einbruch seit Generationen in Deutschland. "Wir erwarten weitere Verluste im Wert", sagte Thiel, der zwar von einem Tiefpunkt bei einem Rückgang der Bewertungen um 20 Prozent ausgeht. …