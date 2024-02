© Foto: Sebastian Kahnert/dpa - dpa-Bildfunk



Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Sie sind als Anleger unzufrieden mit der Hängepartie und das Tauziehen in der Aktie von PayPal? Mit dieser Strategie holen Sie bis zum Jahresende 20 Prozent raus, auch ohne, dass die Aktie hierfür steigen muss!Reihe nicht enden wollender Enttäuschungen Wieder einmal hat PayPal die so großen Hoffnungen seiner Anleger enttäuscht. Das am Mittwochabend vorgelegte Zahlenwerk genügte nicht, um die Aktie nach dem enttäuschend verlaufenen Innovation Day zurück in die Spur zu bringen: Aufgrund des deutlich unter den Erwartungen der Analysten liegenden Ausblicks für 2024 steht die Aktie heute erneut vor einem harten Tag - und könnte eine technisch wichtige Unterstützung reißen. Dass PayPal nach …